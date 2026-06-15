ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.4
usd:
302.25
bux:
137602.78
2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár

Infostart / MTI

A Hungary Helps Programról, a honvédelmi miniszter vezérkari főnökként kapott "luxusvillájáról", a kórházi klímákról, valamint a visszaható hatályú jogalkotásról is kérdezték a képviselők a kormány tagjait az azonnali kérdések és válaszok órájában az Országgyűlés ülésén hétfő este.

KDNP: a migrációs paktum helyett miért nem a helyben segítést választja a kormány?

Juhász Hajnalka (KDNP) azt kérdezte a kormánytól, hogy a migrációs paktum helyett miért nem a helyben segítést választják. Jelezte: az Orbán-kormány alatt létrehozott Hungary Helps Programmal több mint 60 országban több mint 400 projektet valósítottak meg, 2,5 millió embernek segítve így szerte a világban. A Hungary Helps Program helyben segített, ezzel szemben a migrációs paktum menedzselni akarja a migrációt, és nem megelőzni.

Válaszában Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a kérdést magát is hazugságnak minősítette. Azt mondta: folytatják a Hungary Helps Programot, csak leállítják a lopást. Úgy fogalmazott: bárhová nyúl a Külügyminisztériumban, minden „ragad a mocsoktól”. Ugyanígy ragad a Hungary Helps Program is – jelentette ki, hozzátéve, ezt felszámolják, de a segítségnyújtás megmarad.

Kiemelte azt is: a migrációs paktumot az Orbán-kormány idején fogadták el, a Tisza-kormány elutasítja a paktumot, és nem készítenek tagállami végrehajtási tervet.

Juhász Hajnalka a viszonválaszában jelezte: a Hungary Helps egy nemzetközileg elismert hungarikum volt, amely az Orbán-kormány idején államtitkári szinten volt biztosítva. Ha a Tisza nemzetközi fejlesztési együttműködés szintjére delegálja, azzal tönkreteszik.

Velkey György László a viszonválaszában úgy értékelt: a Hungary Helps Programmal kapcsolatban is folyamatosan túlárazott szerződéseket találnak, ezek tehát olyan együttműködések, amelyek lehet, hogy a helyieknek is jók, de a közvetítőknek, a tárca vezetésének és „haveri köreinek nagyon jók”.

Ennek lesz vége, a minisztériumban dolgozó főosztályvezetőkkel pedig folytatjuk a munkát – ígérte az államtitkár.

Mi Hazánk: bocsánatot kér-e a honvédelmi miniszter a „luxusvilla” miatt?

Novák Előd (Mi Hazánk) arról beszélt: a honvédelmi minisztert a honvédség túlárazott beszerzései csak addig érdeklik, ameddig nem az ő vezérkari főnökként kapott milliárdos „luxusvillájáról” van szó.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentése alapján Novák Előd tételesen sorolta, hogy milyen extrák kerültek az ingatlanba Ruszin-Szendi Romulusz kérésére, majd azt kérdezte: a tárcavezető hajlandó-e bocsánatot kérni, illetve kártérítést fizetni.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a válaszában azt mondta: feljelentések alapján folyamatban lévő nyomozás van ma is a rendőrségen. Azt hangoztatta, hogy ő nem érintett, lelkiismerete tiszta. Semmit nem írt alá, semmit nem rendelt meg, semmi kötelezettség nincsen – emelte ki, hozzátéve, hogy ha a nyomozás lezárul, megmutatja, ki kötött szerződéseket, és milyen cégekkel.

Tisza: mit jelent a kórházi klímákkal kapcsolatban bejelentett intézkedés?

Berki Ákos (Tisza) arról a több mint 3 milliárd forintos forrásról, amelyet a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására jelentett be, jelezte: Balassagyarmat is érintett, itt lecserélik a kritikus állapotú kórházi hűtőberendezéseket.

Több tucat kórház és rendelőintézet hűtési rendszerét szintén megújítják – mondta, azt kérdezve, mit jelentenek az intézkedések, milyen eszközök cseréjére és felújítására számíthatnak az emberek.

Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a válaszában úgy fogalmazott: súlyos infrastruktúra-válságot örökölt a kormány, a kritikus betegellátó helyiségek 96 százaléka helyett országosan csak 48 százalékban van megfelelő hűtés, 36 százalékban elégtelen a kapacitás.

A 3,6 milliárd forintos rendkívüli kormányzati forrás javítást, karbantartást, szükség esetén cserét jelent, ezt legkésőbb július 15-ig kell megtenni, ezt követően pedig megkezdik az átfogó infrastruktúra-fejlesztést – tájékoztatott.

Fidesz: helyes-e a visszaható hatályú jogalkotás?

Tuzson Bence (Fidesz) szerint az utóbbi időszak jogalkotása sok problémát vet fel, ilyen a visszaható hatályú jogalkotás, amely nemcsak az alaptörvény módosításában, hanem a médiaszabályozásban is megjelenik.

Emellett megjegyezte: a miniszterelnök „mint a végrehajtó hatalom feje” fenyegeti, lemondásra szólítja fel a közjogi méltóságokat és különböző hatalmi ágak vezetőit.

Az ellenzéki politikus azt kérdezte, helyesnek és járhatónak tartja-e ezt az utat a tárcavezető.

Görög Márta igazságügyi miniszter a válaszában emlékeztetett: a korábbi kormány relativizálta a jogállamiságot, szisztematikusan alakította át a hatalmi ágak megosztásának rendszerét.

A hangsúly mindig az intézményi garancián van; az előző kabinet a meghatározó pozíciókba a saját embereit ültette, és így „ezek a demokratikus intézmények teljes egészében kiüresedtek”. Ezt kell helyreállítani – jelentette ki a tárcavezető.

KDNP: sok településen az egyházi iskola központi kérdésnek számít

Latorcai Csaba (KDNP) azt mondta, hogy az elmúlt tíz napban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a sajtóban több témáról is nyilatkozott, és ennek során az egyházi iskolák „megregulázását” is felvázolta. A felszólaló hangsúlyozta, sok településen az egyházi iskola központi kérdésnek számít.

Ezért is mellbevágó a miniszternek az a mondata, hogy van még egy különösen felháborító jelenség, amikor egy olyan településen, ahol a gyereklétszám egyáltalán nem indokolná, az egyetlen iskola mellé egy másik, egyházi iskolát is megnyitnak. Sokszor ennek az a kimondott vagy kimondatlan célja, hogy a helyi nem roma, középosztályi családok ne vigyék el a gyerekeiket a 20 kilométerre lévő nagyobb városba – fogalmazott. Latorcai Csaba úgy érvelt, hogy ez a mondat stigmatizál és nem ad lehetőséget az egyházi iskoláknak a tisztességes védekezésre.

Kapronczai Balázs, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium parlamenti államtitkára visszautasította, hogy a Tisza-kormány ártani szeretne az egyházi iskoláknak.

Az egyházi iskolák nem hibásak, a magyar oktatási rendszer azonban strukturális problémákkal küzd, amelyek megoldása közös feladat - jelentette ki. Hozzátette, a miniszter éppen a múlt héten ült le az egyházi iskolafenntartók képviselőivel.

Latorcai Csaba azt felelte, a KDNP álláspontja az, hogy a szegénységnek nincsen se bőrszíne, se nemzetisége, mert mindenkit fel kell zárkóztatni.

Tudjuk, hogy Önöknek voltaképpen problémájuk van az egyházi közneveléssel. A miniszterelnök még kormányt sem alakított, amikor "Rubovszky Rita miniszteri jelöltségét visszavonta azért, mert a szimpatizánsai azzal vádolták, hogy túlságosan keresztény" - fogalmazott.

Kapronczai Balázs viszonválaszában leszögezte, azon dolgoznak, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a minőségi oktatásból.

Ezután Kőszegi Krisztián levezető elnök Magyar Péternek adott szót.

A miniszterelnök szerint a képviselőnek az a problémája, hogy 16 év után Magyarországon van oktatási miniszter. Az a problémája, hogy vége van annak a vergődésnek, amikor egy nyugdíjas rendőr felel az oktatásért, az egészségügyért, a szociális szféráért, a gyermekvédelemért és a közbiztonságért. Az zavarja, hogy van egy oktatási miniszter, akit fel mernek keresni a tanárok, a diákok? – sorolta.

Senki nem akarta se szegregálni, se nehéz helyzetbe hozni az egyházi iskolákat – jelentette ki, hozzátéve, a Tisza-kormánynak az egyik prioritása az oktatásügy. Egyúttal emlékeztetett, hogy az oktatási és az egészségügyi miniszternek vétójoga van a kormányban.

Mi Hazánk: mit tesz az agrártárca az aszálykár elhárításáért?

Dócs Dávid (Mi Hazánk) azt mondta, hogy óriási bajt okoz az aszály. Magyarországon hatalmas víztömeg folyik át, ezért arra kell törekedni, hogy abból a lehető letöbbet tudjuk visszatartani - érvelt.

A vízhiány strukturális problémává vált, mára már nem átmeneti aszályról, hanem tartós vízgazdálkodási válságról beszélhetünk – emelte ki.

Azt kérdezte, hogy az agrártárca milyen intézkedéseket kíván hozni az aszálykár elhárításának érdekében?

Bóna Szabolcs agrárminiszter hangsúlyozta, a probléma az ország minden lakóját érinti. Emlékeztetett, hogy a vízgazdálkodás alapvetően az Élő Környezetért Felelős Minisztériumhoz tartozik, az agrártárca az öntözést felügyeli, azonban az aszály kérdése ez egy szoros együttműködést igénylő feladat lesz a jövőben.

A miniszter egyetértett azzal, hogy az elmúlt időszakban nem volt stratégia. A Magyarországon átfolyó folyók vízhozama idén jelenetős kisebb volt, mint az elmúlt év azonos időszakában, június 1-ig azonban körülbelül 143 millió köbméterrel több vizet sikerült visszatartani, ami jelentős mértékben köszönhető annak, hogy a kabinet rögtön intézkedett – emelte ki.

Tisza: mit tesz a kormány a túlárazott gigaberuházások megfékezéséért?

A túlárazott gigaberuházások megfékezése érdekében tett kormányzati intézkedésekről kérdezte Rózsahegyi Áron (Tisza) a közlekedési és beruházási minisztert, azt hangsúlyozva, a felelős és átláthatóállami gazdálkodás a Tisza-kormány egyik alapelve, a magyar emberek pedig joggal várhatják el, hogy kövessék szigorúan nyomon minden beruházás finanszírozását és vessenek gátat a közpénzből megvalósuló projektek ipari szintű megcsapolásának.

A képviselő tudakozódott a mohácsi Duna-híd beruházás kapcsán eddig feltárt túlárazásokról és arról, hogyan biztosítható, hogy ne válhasson "érdekcsoportok túlárazott magánakciójává" egyetlen projekt sem. Felvetette, lehet-e vasúti híddá is alakítani az építményt?

Vitézy Dávid, a tárca vezetője válaszában – fontosnak nevezve a kérdést – hangsúlyozta: szeretnék, hogy „a híd befejezhető legyen, ne maradjanak torzók”, hozzátéve, „bármi áron bármit nem lehet hagyni”.

A miniszter kérdésesnek nevezte, hogyan emelhették 98 százalékra az addig 20 százalékos előleget a beruházás esetében, úgy, hogy közben biztosítékot se kérnek, ráadásul 97 milliárd forintot már át is utaltak a projektre.

Jelezte: ezért döntött a kormány a teljes műszaki tartalom felülvizsgálata és a lehetséges racionalizálások áttekintése mellett. A vasút kapcsán sajnos nem vagyok bizakodó – fogalmazott, mondván, a már legyártott pályalemez erre nem alkalmas.

Tisza: tervez-e a kormány átfogó igazságügyi reformot?

Kulcsár Krisztián (Tisza) arról beszélt: Varga Zs. András úgy került a Kúria élére, hogy korábban nem rendelkezett bírói gyakorlattal, és számos szakmai fórumon kritika éri működését. Különösen súlyos aggályokat vet fel, hogy feleségét annak ellenére nevezték ki a Fővárosi Ítélőtábla polgári kollégiumának tanácselnökévé, hogy a bírák véleménynyilvánító szavazásán alulmaradt - mondta.

Ez a kormánypárti politikus szerint alapjaiban kérdőjelezi meg az intézményi elfogulatlanság és a közbizalom kérdését, ezért azt kérdezte: tervez-e átfogó igazságügyi reformot a kormány.

Bódis Péter az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt mondta: a kormány és a tárca tervezi az igazságügy reformját.

A legfontosabbnak a függetlenség és az intézményekbe vetett közbizalom helyreállítását nevezte, amelynek érdekében az első lépéseket már meg is tette a kormány azzal, hogy az igazságszolgáltatás legfontosabb szereplőinek vagyonnyilatkozatainál is megteremtik az Integritás Hatóság ellenőrzési jogkörét.

A munkafolytatásaként az ügyelosztási rendszer átláthatóságát javítanák és vizsgálják az Országos Bírói Tanács hatásköreinek erősítését is - sorolta.

Fidesz: az afrikai sertéspestist a házisertés állományban is kimutatták

Papp Zsolt (Fidesz) arról beszélt, hogy az afrikai sertéspestis eddig is jelen volt, azonban azt már nem csak a vaddisznóállományban, hanem a házisertés állományban is kimutatták.

A magyar hatóságok tudták-e lokalizálni a fertőzést, meg tudják-e védeni az ágazatot, illetve milyen kampányt indítanak a telepek ellenőrzéséért, felkészítéséért? - sorolta kérdéseit.

Bóna Szabolcs agrárminiszter azt válaszolta, hogy június 3-án regiszrálták a sertéspestist egy állományban, a telepet június 6-ra felszámolták. A 10 kilométeres védőkörzetben tíz tartási hely található, mindenütt negatív volt a vérvizsgálatok eredménye - közölte.

Elmondta azt is, hogy június 8-ára megbeszélésre hívták a teljes termékpályát, ahol megtárgyalták, hogy ki mit tud tenni annak érdekében, hogy korlátozásokból adódó felesleget le tudják vezetni.

A miniszter azt is bejelentette, hogy sertéshús-fogyasztást ösztönző kampányt indítanak.

KDNP: ellenőrzik, hogy lehet-e a pénztárosnál fizetni?

Simicskó István arra emlékeztetett, hogy az idős és a fogyatékkal élő emberek számára bizonyos helyzetekben gondot jelenthet az automatáknál történő fizetés. Ezért kötelezték a nagyvállalatokat, hogy az áruházakban legyen lehetőség arra, hogy a vásárlók ne csak automata pénztáraknál, hanem élő pénztárosoknál is fizethessenek - emlékeztetett.

A képviselő azt kérdezte, ellenőrzik-e, hogy a nagyvállalatok, illetve a multinacionális cégek lehetővé teszik-e a pénztárosnál való fizetést? Arra is kíváncsi volt, hogy a kormány tervezi-e az úgynevezett elsőbbségi pénztárak bevezetését?

Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára fontosnak nevezte, hogy betartassák a fogyasztóvédelmi szabályokat. Ugyanígy fontosnak tartotta, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan vásárolhasson.

Az államtitkár megjegyezte, ugyanakkor elengedhetetlen az üzletek működésének korszerűsítése.

Mi Hazánk: lehessen hideg élelmiszert vásárolni SZÉP-kártyával

Szabadi István (Mi Hazánk) azt kérdezte, hogy mikor vezetik be a nyugdíjas SZÉP-kártyát, illetve, hogy azzal lehet-e majd hideg élelmiszert vásárolni? A képviselő azt javasolta, hogy a hideg élelmiszer vásárlásának lehetőséget biztosítsák a többi SZÉP-kártya tulajdonos számára is.

Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt felelte, elkötelezettek, hogy minden vállalásukat megvalósítsák. Ezek egyike volt, hogy differenciált támogatást biztosítanak a nyugdíjasoknak - tette hozzá, hangsúlyozva, a részeltszabályozás kidolgozása, a jogszabályok előkészítése most is zajlik.

A SZÉP-kártya felhasználási körének bővítéséről közölte, hogy annak korlátozottnak kell lennie, a kafetéria elem hideg élelmiszerre való ismételt felhasználhatósága jelenleg nincsen napirenden.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár

országgyűlés

kérdés

azonnali kérdések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár

Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár
A Hungary Helps Programról, a honvédelmi miniszter vezérkari főnökként kapott "luxusvillájáról", a kórházi klímákról, valamint a visszaható hatályú jogalkotásról is kérdezték a képviselők a kormány tagjait az azonnali kérdések és válaszok órájában az Országgyűlés ülésén hétfő este.
 

Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés: maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök

Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

Ellenzék Magyar Péternek válaszul: „annyi szotyis Túró Rudit kap, ahány migránst Vityéden talál”

Miniszteri biztost kapott a gyermekvédelmi botrányok kivizsgálása

Magyar Péter viszonválasza: az önök kormánya tervezett 5 milliárdért 500 fős migránstábort

Tarr Zoltán visszavonja Hankó Balázs valamennyi április 8-i döntését

Nyomozás indult az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Soha nem élt még ezzel a jogkörével az amerikai kereskedelmi minisztérium

Soha nem élt még ezzel a jogkörével az amerikai kereskedelmi minisztérium

Az amerikai kereskedelmi minisztérium története során először élt az exportellenőrzési törvény biztosította jogkörével, amikor elrendelte az Anthropic legújabb mesterségesintelligencia-modelljeinek teljes körű exporttilalmát. A szigorú lépés hátterében nemzetbiztonsági aggályok, valamint az MI-fejlesztő startup és a Trump-kormányzat között kialakult feszült viszony áll.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Családi pótlék utalás 2026 július: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júliusban

Családi pótlék utalás 2026 július: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júliusban

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia was behind arson attacks targeting PM, BBC reveals

Russia was behind arson attacks targeting PM, BBC reveals

Evidence shows Russians directing the plot and stoking tensions with fake far-right and Muslim groups.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 21:52
A Budapest Airport fejlesztésében az új kormánnyal is egyetértés van
2026. június 15. 20:47
Megszüntették a TEK korábbi vezetőjének hivatásos szolgálati jogviszonyát
×
×