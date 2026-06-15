Történelem a felhők felett: átlépte a hangsebességet a NASA csúcsgépe – videó

Az előző két héten kétszer is átlépte a hangsebességet az X–59 nevű kísérleti repülőgép, melyet azzal a céllal hoztak lére, hogy forradalmasítsa a kereskedelmi légiközlekedést – írja a 24.hu a NASA közleménye alapján.

Az első tesztet június 5-én, a másodikat egy héttel később hajtották végre. A repülőgép az első tesztrepülés során elérte a Mach 1,1-es sebességet, vagyis körülbelül 1347 kilométer/órával repült, a következő alkalommal pedig ennél is gyorsabban.

Az X–59 június 5-ei útja 81 percig tartott, és egy F–15 vadászgép kísérte. Mivel ez a megfigyelő repülőgép kifejezetten hangos, azt nem sikerült felmérni, hogy az X–59 milyen hangot kelthetett a hangsebesség átlépésekor. A NASA-nak ugyanis az a célja, hogy egy olyan utasszállító gépet fejlesszen ki, ami a lehető leghalkabban, hangsebességgel juttassa el az embereket célállomásukra.

A kísérleti repülőgép június 12-én már a Mach 1,4-es, vagyis az 1728 kilométer/órás sebességet is átlépte, és több mint 16 700 méteres magasságban repült.

Az F–15 vadászgép a második kísérletnél is vele repült.

A NASA közölte: a későbbi teszteken lakott területek felett is kísérleteznek majd, hogy kiderüljön, mennyire zavaró az X–59 a lakosok számára. A gép elején egyébként egy 11,5 méter hosszúságú orr található, ami a lökéshullámok alakítása révén halkabbá teheti a hangsebesség átlépését.