ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.49
usd:
301.97
bux:
137137.43
2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Anita külügyminiszter a német hivatali partnerével, Johann Wadephullal közösen tartott sajtóértekezlet elõtt Berlinben 2026. június 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Orbán Anita: Magyarország visszatér

Infostart / MTI

Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzetérdeket mindig szem előtt tartva, de azt a szövetségi rendszeren belül érvényesítve – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Luxemburgban, az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve.

Mint mondta, Magyarország számára az áprilisi választások eredménye egyfajta visszatérést jelent, a szavazók ugyanis egyértelműen kifejezték azt a szándékukat, hogy Magyarország helye Európában van.

Ukrajnával kapcsolatban közölte, hogy intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel. Elmondása szerint a kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén.

A múlt hét egyik jelentős eredményének nevezte, hogy a megállapodás hivatkozási alapként bekerült az Ukrajna–Európai Unió kisebbségi cselekvési akciótervébe.

Tájékoztatása szerint hétfőn kerül sor az első csatlakozási klaszter megnyitására, amely az alapvető jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot érinti, és amelynek folyamatába beépült a kétoldalú megállapodás is.

Hozzátette: egy úgynevezett köztes benchmark is része lett a megegyezésnek, amelynek értelmében,

ha Ukrajna nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, automatikusan leáll az első klaszterben a csatlakozási folyamat.

Orbán Anita szerint a magyar diplomácia az elmúlt hetekben azt érte el, hogy a megállapodás immár nemcsak kétoldalú keretben, hanem az európai integrációs folyamat részeként is érvényesül, így annak betartatására sor kerül a kétoldalú és az európai keretek között is.

„Magyarország számára ennek a megállapodásnak a teljesítése és végrehajtása Ukrajna európai integrációs folyamatának alapvető feltétele” – húzta alá.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy

Magyarország nem támogat semmilyen más megoldást, hanem a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény- és reformalapú csatlakozást, vagyis a normál folyamatot támogatja.

Kitért arra is, hogy Montenegró továbbra is éllovas a bővítési folyamatban, és Magyarország támogatja a nyugat-balkáni országok európai uniós csatlakozási törekvéseit. Úgy vélte, Montenegró előrehaladása azt mutatja, hogy az elkötelezettség és a reformok meghozzák gyümölcsüket, és reményét fejezte ki, hogy ez az egész régió számára ösztönzést jelent majd.

Közölte azt is, hogy Magyarország támogatja Moldova csatlakozási folyamatát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Orbán Anita: Magyarország visszatér

külügyminiszter

luxemburg

orbán anita

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új korszak kezdődhet a Közel-Keleten, de a bizalom továbbra is törékeny

Új korszak kezdődhet a Közel-Keleten, de a bizalom továbbra is törékeny

Donald Trump amerikai elnök szerint kész az amerikai-iráni alku a Hormuzi-szoros újranyitásáról, a tűzszünet meghosszabbításáról és az iráni atomprogramról szóló tárgyalások kereteiről. Az erről szóló egyezményt pénteken írhatják alá.
 

Minden fronton elhallgatnak az iráni fegyverek

Megszólalt Európa Trump bejelentésére

Donald Trump bejelentette az Iránnal kötött békemegállapodást

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentés Donald Trumptól: ütik az olajat, szárnyalnak a tőzsdék

Nagy bejelentés Donald Trumptól: ütik az olajat, szárnyalnak a tőzsdék

Az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban tartják a hivatalos aláírási ceremóniát. Donald Trump ezek után bejelentette, hogy elrendelte a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, és az amerikai haditengerészeti blokád feloldását. Az olaj azonnal árfolyameséssel reagált a hírre, a tőzsdék pedig raliznak, Ázsiában a japán, és a dél-koreai tőzsde közel 5 százalékot ugrott, és a határidős indexek állása alapján Európában is jelentős emelkedés jöhet. Bár Donald Trump hónapok óta hangoztatja, hogy közel lehet a megállapodás, ez a mostani előzetes egyezség úgy tűnik, hogy valóban lezárhatja a február vége óta tartó háborút. A konfliktus nyomán megemelkedett olajárakat megszenvedi a gazdaság, főleg az inflációs nyomás növekedésén keresztül, miközben az olyan iparágak, mint a légi közlekedés, jóval magasabb működési költségekkel szembesülnek. Vagyis ha tényleg összejön a megállapodás, az a gazdaság számos pontján fellélegzést okozhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen megváltozhat a főváros egyik legfontosabb tere: a felszabadult uniós pénzekből újítjuk fel - ennek rengeteg budapesti fog örülni

Teljesen megváltozhat a főváros egyik legfontosabb tere: a felszabadult uniós pénzekből újítjuk fel - ennek rengeteg budapesti fog örülni

A közúti forgalom rendje is alapjaiban változik meg, mivel a jelenlegi kétszer három sávból irányonként mindössze egy-egy sáv marad a gépjárműveknek.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US agree framework deal to end war as Trump says Strait of Hormuz will be reopened

Iran and US agree framework deal to end war as Trump says Strait of Hormuz will be reopened

Pakistan, a key mediator, says the agreement will end "military operations on all fronts" and be signed on Friday in Switzerland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 08:52
Minden fronton elhallgatnak az iráni fegyverek
2026. június 15. 07:15
A fiatalok spórolnak a vérrel
×
×