Orbán Anita: Magyarország visszatér

Mint mondta, Magyarország számára az áprilisi választások eredménye egyfajta visszatérést jelent, a szavazók ugyanis egyértelműen kifejezték azt a szándékukat, hogy Magyarország helye Európában van.

Ukrajnával kapcsolatban közölte, hogy intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel. Elmondása szerint a kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén.

A múlt hét egyik jelentős eredményének nevezte, hogy a megállapodás hivatkozási alapként bekerült az Ukrajna–Európai Unió kisebbségi cselekvési akciótervébe.

Tájékoztatása szerint hétfőn kerül sor az első csatlakozási klaszter megnyitására, amely az alapvető jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot érinti, és amelynek folyamatába beépült a kétoldalú megállapodás is.

Hozzátette: egy úgynevezett köztes benchmark is része lett a megegyezésnek, amelynek értelmében,

ha Ukrajna nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, automatikusan leáll az első klaszterben a csatlakozási folyamat.

Orbán Anita szerint a magyar diplomácia az elmúlt hetekben azt érte el, hogy a megállapodás immár nemcsak kétoldalú keretben, hanem az európai integrációs folyamat részeként is érvényesül, így annak betartatására sor kerül a kétoldalú és az európai keretek között is.

„Magyarország számára ennek a megállapodásnak a teljesítése és végrehajtása Ukrajna európai integrációs folyamatának alapvető feltétele” – húzta alá.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy

Magyarország nem támogat semmilyen más megoldást, hanem a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény- és reformalapú csatlakozást, vagyis a normál folyamatot támogatja.

Kitért arra is, hogy Montenegró továbbra is éllovas a bővítési folyamatban, és Magyarország támogatja a nyugat-balkáni országok európai uniós csatlakozási törekvéseit. Úgy vélte, Montenegró előrehaladása azt mutatja, hogy az elkötelezettség és a reformok meghozzák gyümölcsüket, és reményét fejezte ki, hogy ez az egész régió számára ösztönzést jelent majd.

Közölte azt is, hogy Magyarország támogatja Moldova csatlakozási folyamatát.