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Nyitókép: Facebook/FIFA World Cup

Máris menesztettek egy szövetségi kapitányt a világbajnokságon

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A Tunéziai Labdarúgó-szövetség még nem is egészen 24 órával a svédektől elszenvedett 5–1-es vereség után menesztette Sabri Lamouchi szövetségi kapitányt.

Az 5–1-es vereség Tunézia vb-történetének egyik legnagyobb kudarca, ami arra késztette a szövetséget, hogy drasztikus intézkedéseket hozzon. Bár a pályán elért eredmény volt a menesztés elsődleges oka, a hírek szerint jelentős feszültség volt az öltözőben. A 2026 januárjában kinevezett egykori francia válogatott Lamouchi megbízatása mindössze öt mérkőzés után véget ér a kispadon.

A hátralévő mérkőzésekre a Karthágói Sasok várhatóan egy ismerős archoz fordulnak, hogy egyensúlyt teremtsen. A korábbi (2019–2022) szövetségi kapitány, Mondher Kebaier a leginkább esélyes arra, hogy átvegye a posztot, a csapat legközelebb június 20-án, Japán ellen játszik. Más források szerint esetleg szóba jöhet Vahbí Hazri kinevezése is, noha neki nincs edzői tapasztalata.

Érdekes, hogy a tunéziai szövetség az 1998-as világbajnokság csoportszakaszában is a kapitányváltás mellett döntött, igaz, akkor legalább a második mérkőzést megvárta, s csak akkor menesztette a vb-bronzérmes lengyel középpályásból lett edzőt, Henryk Kasperczakot.

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foci-vb 2026

sabri lamouchi

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