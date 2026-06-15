Máris menesztettek egy szövetségi kapitányt a világbajnokságon

Az 5–1-es vereség Tunézia vb-történetének egyik legnagyobb kudarca, ami arra késztette a szövetséget, hogy drasztikus intézkedéseket hozzon. Bár a pályán elért eredmény volt a menesztés elsődleges oka, a hírek szerint jelentős feszültség volt az öltözőben. A 2026 januárjában kinevezett egykori francia válogatott Lamouchi megbízatása mindössze öt mérkőzés után véget ér a kispadon.

A hátralévő mérkőzésekre a Karthágói Sasok várhatóan egy ismerős archoz fordulnak, hogy egyensúlyt teremtsen. A korábbi (2019–2022) szövetségi kapitány, Mondher Kebaier a leginkább esélyes arra, hogy átvegye a posztot, a csapat legközelebb június 20-án, Japán ellen játszik. Más források szerint esetleg szóba jöhet Vahbí Hazri kinevezése is, noha neki nincs edzői tapasztalata.

Érdekes, hogy a tunéziai szövetség az 1998-as világbajnokság csoportszakaszában is a kapitányváltás mellett döntött, igaz, akkor legalább a második mérkőzést megvárta, s csak akkor menesztette a vb-bronzérmes lengyel középpályásból lett edzőt, Henryk Kasperczakot.