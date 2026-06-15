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Magyar Péter miniszterelnök (k) az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ellenzék Magyar Péternek válaszul: „annyi szotyis Túró Rudit kap, ahány migránst Vitnyéden talál”

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A Mi Hazánk szónoka a saját érdemeit húzta alá a volt kormány vitnyédi „lebukásával” kapcsolatban, a KDNP felajánlást tett a kormányfőnek, a fideszes Gulyás Gergely pedig nyilatkozattételre szólította fel a miniszterelnököt, hogy végrehajtja-e a migrációs paktumot vagy sem. A Tisza Párt szónoka vizsgálóbizotsság kezdeményezését jelentette be migráns-, illetve embercsempészügyben.

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt hosszan beszélt az előző kormány által tervezett vitnyédi migránstábor ügyéről, erre válaszoltak a parlamenti frakciók.

Toroczkai László (Mi Hazánk) megköszönte Magyar Péternek, hogy felemlegette a vitnyédi migránstábor ügyét, úgy érzi, pártjának is szerepe van abban, hogy lebukott ez a projekt, hisz gyerektábornak nem kell 3 méteres kerítés vagy őrtornyok. Hangsúlyozta, a helyszínen a Mi Hazánk még tüntetett is, de szerinte a helyiek civil kurázsija volt a kulcs, hogy a terv meghiúsult. Hozzátette azt is, hogy Magyar Péter viszont adós azzal, hogy a terveit ismertesse, azt, hogy konkrétan mit is fog tenni migránsügyben például a déli határon. Az idő szerinte sürget, június 12. óta nem is lehetne feltartóztatni a migránsokat, és a kötelezően telepítendő táboroknak nem is kellene feltétlenül zártaknak lenni. Hiányolta azt is, hogy a Tisza Pártnak beszélnie kell a migránspaktum végrehajtásáról, aki pedig betör az országba a kerítés megrongálásával, az már szerinte semmiképp sem számít menekültnek; válaszokat vár. Szerinte az egész probléma forrása egyébként az Európai Bizottság, vezetője, Ursula von der Leyen mutatta be a migrációs paktumot, ami most annyi gondot okoz. Javasolta: a kormány tisztázza, mit fog tenni a betörő migránsokat. Figyelmeztetett, az olaszországi adatok szerint csúcsokat döntöget a bevándorlószám, de már Varsóban is minden hetedik polgár külföldön született.

Rétvári Bence (KDNP) szerint Magyar Péter nevetséges váddal élet a Fidesz-KDNP-vel szemben, a miniszterelnök „márkizaypéteresedik”, az előző kormány márpedig kerítést épített, nem engedett be senkit. A migránspaktumot azért is ellenzi, mert ha egyszer bejutnak a migránsok, nem lehet őket kitenni innen. Magyar Péternek pedig annyi szotyis Túró Rudit ajánlott fel, ahány migránst Vitnyéden talál. A volt belügyminiszter-helyettes hangsúlyozta, Magyar Péter és Ursula von der Leyen sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a kormány végrehajtja a migrációs paktumot, közben „virtuálisan már migrációs táborokat épít”. Szerinte Magyar Péter azért épít hazugságvárat, mert addig sem a számára kínos ügyekről kell beszélni, ilyen a 480 forintos benzin ügye is. Ígérte, nem szavazzák meg a migrációs paktum végrehajtását.

Gulyás Gergely (Fidesz) szerint Magyar Péternek a szombati sajtótájékoztatóján az derült ki, hogy „hiányzik neki a Fidesz-kongresszus”. Hangsúlyozta, bezárták a debreceni és a bicskei menekülttábort is, kerítést építettek, és a külképviseleteken tették lehetővé a menekültek érkezésének adminisztrációját, nem a határon belül. Szerinte Magyar Péter megtéveszti a parlamentet, pedig tudhatná, tömeges migrációs érkezés esetén az Európai Bizottság kötelező beengedést is előírhat. Felhívta a figyelmet, az EB egyetlen, magyar javaslatra alkotott tranzitzónaterve értelmes. Felszólította Magyar Pétert, hogy nyilatkozzon arról, végrehajtják-e a migrációs paktumot, illetve hogy a június 12-én létrejött kettős jogrendszerben melyik jogrendszer alapján döntenek; ebben a helyzetben bizalomkeltőnek nevezte a belügyminiszter hétfői szavait erről.

Strompová Viktória (Tisza Párt) reagált a kormánypárt részéről. Mérhetetlenül szomorú amiatt, hogy újra és újra tudatosul benne, hogy az igazmondás korábban nem számított, most viszont boldog, hogy vége van ennek a korszaknak. Szerinte a Fidesz kormányzó politikusai az emberek szemébe hazudtak, a Cseremajorból kitelepítettek pedig Kapuvár környékén méltatlan körülmények között élnek. A történteket szerinte jóvá kell tenni, vége kell, hogy legyen annak a világnak, hogy emberek kiállnak a mikrofon mögé, és amit mondanak, azt komolyan kell venni feltétlenül, és végre is kell hajtani. Azt tanácsolta politikustársainak, hogy menjenek ki a választóik közé, kérjék ki az emberek véleményét, és aszerint dolgozzanak, kérdezzenek vagy mondjanak bármit, tegyenek megoldási javaslatokat; ők erre kaptak április 12-én példátlan felhatalmazást, és ezért alkottak 240 oldalas programot. A helyzetben a Tisza Párt vizsgálóbizottság felállítását javasolta, amely azt is vizsgálná, mi lett a sorsuk a magyarországi embercsempészekkel. A vizsgálta kiterjedne arra is, mennyi pénzt égettek el migránsellenes kampányra, és milyen viszonyban van a volt kormány terve a valósággal.

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Kezdőlap    Belföld    Ellenzék Magyar Péternek válaszul: „annyi szotyis Túró Rudit kap, ahány migránst Vitnyéden talál”

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