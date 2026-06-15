Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is címmel mondott beszédet Magyar Péter a parlamentben hétfőn napirend előtt.

A migránstábor

A kormányfő felidézte a vitnyéd-cseremajori migránstábor tervének Fidesz-kormány általi „eltitkolását”, név szerint említve

Pintér Sándor, Bóka János, Lázár János, Gulyás Gergely, Vitályos Eszter és Tuzson Bencét, akik ott ültek azon a kormányülésen 2024 nyarán, ahol a kormány tervezte és írásba is adta a vitnyédi migránstábor megépítését

az osztrák határ mellett, az egykori csermajori tejipari csarnok területén.

„Önök belehazudtak a magyarok szemébe” – fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve, a kormány „suttyomban” tervezte az 500 fős migránstábor létesítését; „tudta a kormány, az érintett miniszterek, a vezető fideszes politikusok, hogy miként verik át a magyarokat, a Győr-Moson-Sopron megyeieket”.

Kárhoztatta a kormányt amiatt, hogy az ott lévő csaknem száz ukrajnai menekültet, köztük 42 gyereket a tervek miatt „ki akartak dobni” Ukrajna vagy Ausztria irányába. „Döntést hoztak, önök, közösen, együtt. Nem érzik úgy, hogy valamit mondani kéne a magyar embereknek? Nem érzik úgy, hogy abba kéne hagyni a hazudozást, a lopást?”

Gulyás Gergely felé fordulva felidézte, a volt miniszter szombaton azzal védekezett az ügyben, hogy ez a terv csak egy trükk volt az EU megvezetésére, de

Magyar Péter szerint Gulyás Gergely nem emlékszik arra, hogy mit „hazudott”, „nyári diáktábor épül Csermajorban”. Ez már csak azért sem valószínű, mert 3 méter magas kerítést építettek, rendőrök őrizték és a létesítőkkel titoktartási nyilatkozatot írattak alá.

Az is szerinte a fideszes hazugságra mutat, hogy semmilyen feljegyzésben nem szerepel diáktábor építésének terve.

Egy dolog miatt nem tudta szerinte a Fidesz megnyitni a migránstábort: a helyi Tisza-szigetek felhívták a sajtó figyelmét, mire készül a volt kormány, végül a helyiekkel együtt sikeres volt a nyomásgyakorlásuk, így süllyedt el a volt kormány terve, igaz, a 2024 nyarán hozott kormánydöntéseket sosem vonták vissza később, és nem számoltak el az erre elégetett 1 milliárd forintból.

Lesz még más is...

Magyar Péter jelezte, lesz még más is, amire fény derül az előző kormány intézkedései, tervei közül.

Hozzátette, a kormánydöntésnek része volt, hogy a migránstémát és a hozzá kapcsolódó politikai konfliktust élezni kell, nem is megoldani, a kormányfő következtetése szerint tehát a kormány félelemkeltésre készült. Idézett egy kormányzati jegyzőkönyvet, amely szerint elhangzott 2024-ben egy kormányülésen, hogy „a migránskérdést 2026-ra ki kell élezni”.

„A félelem eszköz, a konfliktus stratégiai cél” volt az előző kormánynál Magyar Péter szerint, a tervet viszont már nem tudta befejezni a Fidesz-kormány, amely választhatta volna a bocsánatkérést vagy a felelősségvállalás útját, de „úgy tűnik, ez valamiért tilos”, szerinte a Fideszt ma már csalódástól övezett túsz lét jellemzi.

Migrációs paktum

A vitnyédi ügy mögött Magyar Péter szerint kirajzolódik egy sokkal sötétebb történet is, hiszen Orbán Viktor vezetésével az EU átveréséről beszélnek, és hiába dolgoznak az iratok eltüntetésén, a migrációs paktum kormányzati kezelése sem marad titokban, Bóka Jánosnak volt miniszterként feladata a migrációs paktum szabályainak átültetése a magyar jogrendbe, be kívánták vezetni a 12 hetes őrzési szabályt vagy az egész migrációs paktumot; e ponton emlékeztetett rá, hogy épp szombaton választotta alelnökké Bóka Jánost a választáson vereséget szenvedett párt küldöttgyűlése.

Szerinte határidő előtti alkalmazásért könyörögtek Brüsszelben a Fidesztől a migránspaktummal kapcsolatban, zárt ajtók mögött tehát nem arról tárgyalnak, mint amit a nyilvánosság előtt mondanak, az emberek pontosan tudhatják, hogy ha a Fidesz azt mondja, hogy nem akar migránstábort, akkor épp migránstábort tervez, erre mondtak nemet a választók és mondanak ma is.

A Tisza-kormány nevében ígérte, nem fognak mást mondani a kormányülésen és a nyilvánosság előtt, és el fogják mondani, ha eltitkolt döntésekre bukkannak.

Hisz abban, hogy a magyar emberek biztonságát és bizalmát egyszerre kell megvédeni.

Nemzetegyesítő célok

Szerinte kell, hogy legyenek közös, nemzetegyesítő célok, ilyen lehet például a migránsokkal kapcsolatos intézkedés, ezért határozottan tárgyal a szövetségi rendszerekben a magyar érdeknek megfelelően, nem trükket alkalmazva szeretne fellépni.