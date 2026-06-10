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Aréna
Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
2026. június 10. 18:00
Gál Katalin a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
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