ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.35
usd:
302.91
bux:
135724.68
2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
III. Béla koponyamásolata jelképes trepanációval az Attila örökösei - a hunoktól az Árpád-házig című időszaki kiállításon a megnyitó napján a Magyar Természettudományi Múzeumban 2019. október 15-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

„Viking kori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat" – hihetetlen felfedezés az Árpád-házi királyoknál

Infostart / MTI

A Magyarságkutató Intézet kiemelt kutatása során a székesfehérvári csontkamra (osszárium) több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági Árpád-házi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni II. (Vak) Béla király maradványait is.

A Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának és a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszék Archeogenetikai Kutatócsoportjának kutatása során három új egyént azonosítottak, amelyek a férfiági Árpád-házi (R-ARP) genetikai vonalat hordozzák - áll az intézet közleményében.

Korábbi kutatások alapján eddig négy R-ARP-ot hordozó egyént ismert a tudomány: III. Bélát, Szent Lászlót, egy Árpád-kori (HU52) és egy ma élő, ismeretlen személyazonosságú egyént. Ezzel a felfedezéssel jelenleg már hét ismert R-ARP-ot hordozó egyént tartanak számon.

Az elemzések során többféle módszert alkalmazva vizsgálták a rokonsági fokokat és a genetikai kapcsolatokat. Ezzel a megközelítéssel "családon belüli" és "dinasztikusan távoli" kapcsolatok is pontosabban vizsgálhatók. Ezek alapján

az egyik újonnan azonosított egyén II. (Vak) Béla (1131-1141) magyar király.

A második személy Szent László másodfokú rokona, aki valószínűsíthetően apai nagybácsi, míg a harmadik egyén apai ágon kapcsolódik az Árpád-vonalhoz, feltehetően egy távolabbi, de tudatosan vállalt dinasztikus rokonság révén.

Az Árpád-ház férfivonala (R-ARP) az R1a-Z93 egy haplocsoportba tartozik, amely olyan genetikai csoportok összességét jelenti, amelyek egyetlen közös őstől származnak. Ez azt jelenti, hogy a bronz- és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a Déli-Urál térségétől a Kaukázusig húzódó sztyeppeövezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók, amelyek segítségével az R-ARP kialakulása pontosabban vizsgálható.

Családi kapcsolatok

Korábbi elemzések már feltárták az Árpád-házi uralkodók genetikai kapcsolatait a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több, középkori magyar főúri családdal is, úgy, mint az Abák, a Corvinok vagy a Báthoryak. Ez összhangban van az ismert történeti kapcsolatokkal, amely szerint a magyar középkori nemesség akár egy szorosabb "hálót" képezhetett a dinasztikus házasságok révén. Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy míg az Árpád-ház korai tagjai erőteljesebb keleti genetikai komponenssel rendelkeztek, a későbbi királyok már döntően az európai genetikai térbe illeszkednek.

A tanulmány megerősíti Macsói Béla herceg genetikai azonosítását, és igazolja Rurikida-származását. Az Y-kromoszóma-haplocsoportja megegyezik a Rurik-dinasztiára jellemző ággal.

További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy II. Béla, III. Béla és HU52 esetében

északi, viking kori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat.

Ennek a magyarázata a Kijevi Rusz dinasztikus házasságában kereshető.

Az új kutatási eredmények egyszerre jelentenek tudományos áttörést és szimbolikus jelentőségű előrelépést. Hozzájárulnak az Árpád-ház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    „Viking kori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat" – hihetetlen felfedezés az Árpád-házi királyoknál

árpád-ház

archeogenetika

II. Béla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama

Új csúcsra repült a forint, 350-nél az euró árfolyama

Hatalmas hullámokat indított el a piacokon Donald Trump bejelentése, hogy megállapodást értek el Iránnal és ezt az irániak is megerősítették. A befektetők kockázati étvágya felrobbant, a dollár gyengül és ebből látványosan profitál a forint is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megérkeztek szállásukra a vb-favorit angolok: lelkes helyiek és pompomlányok fogadták őket

Megérkeztek szállásukra a vb-favorit angolok: lelkes helyiek és pompomlányok fogadták őket

Az ellopott felszerelés megkerült, és megoldódott az is, mit tesznek, ha valaki kémkedni akarna az edzésükön.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran announce deal to end military operations as Trump says 'let the oil flow!'

US and Iran announce deal to end military operations as Trump says 'let the oil flow!'

Pakistan, a key mediator, says the deal will be officially signed on Friday in Switzerland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 14. 22:00
Háború és klímabiztonság – a szakértő szerint az iráni konfliktus Európában is mélyítheti a konfliktusokat
2026. június 14. 06:24
Biológiai kompromisszumot köt az agy az időseknél, ezért muszáj egy mozgást erőltetni 60 felett
×
×