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OSLO, NORWAY - MAY 17: Crown Princess Mette-Marit of Norways son, Marius Borg Hoiby attends the traditional morning childrens parade, at their home, Skaugum, in Asker, near Oslo, on Norways National Day, on May 17, 2015 in Oslo, Norway.(Photo by Julian Parker/UK Press via Getty Images)
Nyitókép: Julian Parker/UK Press via Getty Images

Börtönre ítélték a norvég koronahercegné fiára

Infostart / MTI

Kétrendbeli nemi erőszakban és más bűncselekményekben bűnösnek találta, és négy év börtönbüntetésre ítélte a norvég koronaherceg mostohafiát hétfőn egy oslói bíróság.

A 29 éves Marius Borg Hoiby, aki ellen csaknem negyven vádpontban emeltek vádat, ártatlannak vallotta magát a legsúlyosabb vádpontokban, és tagadta a nemi erőszak elkövetését is.

Az ügyészek hét év és hét hónap börtönbüntetés kiszabását kérték a vádlottra. A bíróság, amely hétfőn végül kétrendbeli nemi erőszak, valamint családon belüli erőszak és más bűncselekmények vádjában találta bűnösnek, négy év börtönbüntetésre ítélte. Hoiby még fellebbezhet az ítélet ellen.

Az ügy tárgyalása csaknem két hónapig tartott, és megrázta az egész skandináv országot. A bírósági eljárás részletesen kitért Hoiby drogfüggőségére és a szexuális aktusokról készített felvételeire is.

A bizonyítékok között terjesztettek be egy olyan videót is, amely állítólag a hercegi család otthonának alagsorában történt szexuális erőszakról készült.

Hoiby akkor lett a norvég királyi család tagja, amikor édesanyja, Mette-Marit 2001-ben feleségül ment a trónörökös Haakon herceghez.

A norvég királyi család népszerűsége az utóbbi időben csökkent, amihez Hoiby tárgyalásán kívül az uralkodóházat érintő más válság is hozzájárult. Ugyanis Mette-Marit koronahercegnőnek a közelmúltban bocsánatot kellett kérnie „rossz ítélőképessége” miatt, amiért kapcsolatot tartott fenn a néhai Jeffrey Epsteinnel, miután a szexuális bűnözőt 2008-ban elítélték.

A trónörökös felesége júniusban felkerült az országos tüdőtranszplantációs listára, mivel tüdőfibrózisban szenved, és orvosai szerint transzplantáció nélkül körülbelül egy éve van hátra.

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