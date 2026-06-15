Nem tudni, ki a felelős a brazil bungee jumping-baleset ügyében

Mint arról az Infostart is beszámolt, szörnyethalt egy nő Brazíliában, miután egy bungee jumping ugrás során felfelejtették rácsatolni a gumikötelet és úgy dobták le egy 40 méter magas hídról. A 21 éves áldozathoz hiába hívtak mentőt, a kiérkező szakemberek már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrség 6 embert vett őrizetbe az eset kapcsán, többen is elmenekültek az erdőbe, de rendőrségi helikopterek segítségével elkapták őket.

Mint az a G1 beszámolójából azóta kiderült, az instruktorok a rendőrségen azt mondták, nem volt állandó felelőse a kötél rögzítésének, néha egyikük csinálta, néha másikuk, így arra sem emlékeznek, hogy ezúttal kinek a feladata lett volna – írja a hvg.hu.

A lap szerint két alkalmazott is elmondta, hogy általában részt szokott venni a felszerelés ellenőrzésének folyamatában, azonban arra egyikük sem emlékezett, hogy Maria Eduarda esetében ezt megtették volna. Ügyvédjük szerint az instruktorok sokkban vannak, nem is tudják elmondani, hogy mi történt. Éveken keresztül csinálták ezt, és még egyetlenegyszer sem történt hasonló.