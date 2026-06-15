ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.19
usd:
301.49
bux:
137396.9
2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Egy kötélugró vagy bungee jumpingozó ember ellenfényben.
Nyitókép: Pexels

Nem tudni, ki a felelős a brazil bungee jumping-baleset ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hiába voltak ott többen is az ugrásokat szervező és bonyolító cégtől, a gumikötél rögzítése, úgy tűnik, senkinek sem volt konkrétan a feladata.

Mint arról az Infostart is beszámolt, szörnyethalt egy nő Brazíliában, miután egy bungee jumping ugrás során felfelejtették rácsatolni a gumikötelet és úgy dobták le egy 40 méter magas hídról. A 21 éves áldozathoz hiába hívtak mentőt, a kiérkező szakemberek már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrség 6 embert vett őrizetbe az eset kapcsán, többen is elmenekültek az erdőbe, de rendőrségi helikopterek segítségével elkapták őket.

Mint az a G1 beszámolójából azóta kiderült, az instruktorok a rendőrségen azt mondták, nem volt állandó felelőse a kötél rögzítésének, néha egyikük csinálta, néha másikuk, így arra sem emlékeznek, hogy ezúttal kinek a feladata lett volna – írja a hvg.hu.

A lap szerint két alkalmazott is elmondta, hogy általában részt szokott venni a felszerelés ellenőrzésének folyamatában, azonban arra egyikük sem emlékezett, hogy Maria Eduarda esetében ezt megtették volna. Ügyvédjük szerint az instruktorok sokkban vannak, nem is tudják elmondani, hogy mi történt. Éveken keresztül csinálták ezt, és még egyetlenegyszer sem történt hasonló.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nem tudni, ki a felelős a brazil bungee jumping-baleset ügyében

vizsgálat

halálos baleset

brazília

cég

felelősség

bungee jumping

alkalmazott

kötélugrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

A miniszterelnök a hétfői ülésen napirend előtt idézett egy mondatot egy 2024-es kormányzati jegyzőkönyvből: „A migrációs feszültséget 2026-ra szükséges kiélezni” – az Orbán-kormány élezni akarta a helyzetet, nem megoldani, mondta Magyar Péter.
 

Ellenzék Magyar Péternek válaszul: „annyi szotyis Túró Rudit kap, ahány migránst Vityéden talál”

Magyar Péter viszonválasza: az önök kormánya tervezett 5 milliárdért 500 fős migránstábort

Magyarország elutasítja a migrációs paktumot a jelenlegi formájában

Tarr Zoltán visszavonja Hankó Balázs valamennyi április 8-i döntését

Nyomozás indult az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében

Fontos hét jön a parlamentben: miniszterelnöki cikluskorlát, EU-s pénzek, mentelmi ügy és vitatott törvények

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump bejelentette: végre megindultak az olajtankerek a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán

Trump bejelentette: végre megindultak az olajtankerek a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-ön hozott nyilvánosságra egy bejegyzést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási fordulat az ingatlanpiacon: milliókat engednek el a hirdetők a lakások áraiból, csak vegye már meg valaki őket - most érdemes lecsapni?

Óriási fordulat az ingatlanpiacon: milliókat engednek el a hirdetők a lakások áraiból, csak vegye már meg valaki őket - most érdemes lecsapni?

A fővárosi folyamatokat egy új mutató, az árazási korrekciós index követi nyomon.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US agree deal to end war as Israel says its forces will stay in Lebanon

Iran and US agree deal to end war as Israel says its forces will stay in Lebanon

Pakistan, a key mediator, says the agreement will end "military operations on all fronts" and be signed on Friday in Switzerland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 15:28
Ketrecharcos aréna lett a Fehér Ház kertjéből Donald Trump születésnapján – képek
2026. június 15. 15:16
A Hormuzi-szoros még sokáig járhatatlan lesz
×
×