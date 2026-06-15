Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

A miniszterelnök napirend előtti felszólalását, az ellenzéki válaszokat és a kormányfői viszonválaszt követően a frakcióknak rendes napirend előtti feszólalásra is joguk volt, ezekre egyesével válaszolhatott is Magyar Péter miniszterelnök.

Toroczkai László (Mi Hazánk) napirend előtti felszólalásában csalódottságának adott abban az ügyben, hogy a volt kormányoldal képviselőivel ellátogatna Vitnyédre, vele viszont nem megy Ásotthalomra szemlére. Megdicsérte a közmédiával kapcsolatban amiatt, hogy paritásos delegáció lesz a vezetésben a politika részéről a tiszás javaslat alapján. Szerinte a testületekben a mérleg nyelvének nem tiszás személyeknek kellene lenni, ezeket a jelölte közül sorshúzással kellene eldönteni.

Ellenezte ugyanakkor, hogy a falvakban ne legyenek bankautomaták, és azt is, hogy a helyettes államtitkároknak emeljék a fizetését.

Magyar Péter válaszában jelezte, nem emelés jön, hanem az összevisszaság megszüntetése, ráadásul nem lesz álláshalmozás sem, összesen 50 milliárd forint spórolás jön a rendszer fenntartásában ciklusonként, ez a most ráfordított pénznél egy évi kiadással kevesebb. E mentén jelezte, ez a kormány egyszer sem vett részt luxusrepülésen.

E ponton érkezett meg Lázár János az ülésterembe, tőle Magyar Péter ekkor azt tudakolta, miért szivattyúztak ki a választás előtt közvetlenül pénzt százmilliárd forintos nagyságrendben a mohácsi hídberuházás ügyében.

Visszafordulva Toroczkai Lászlóhoz azt mondta, nem lesz itt diktatúra, nyilvánosságra hoznak mindent, amit lehet, és két ciklusra csökkentik a választhatóságot, megreformálják a vagyonnyilatkozati rendszert is.

Máthé Zsuzsa (KDNP) napirend előtt arról beszélt, hogy reményei az országépítésre hamar szertefoszlottak, amikor belépett az ülésterembe az új parlamenti ciklusban. Magyar Péter – szerinte – dehumanizálja az államfőt, és munkája fényévekre van a gyakran idézett Antall Józsefétől, a szeretetország helyett pedig gúny van, félelemkeltés és elhallgatás.

„Nem vagyunk az ön hadifoglyai, ahogy ön sem ejtheti az országot túszul” – szólt a kormányfőhöz.

Válaszul Magyar Péter úgy fogalmazott, próbálta kihámozni a beszédből, hogy az mi, tekintettel arra, hogy kik ülnek körülötte. „Ön olyan emberek között ül, akik 30 ezer milliárd forintot loptak el az országtól” – tette hozzá.

Szerinte a KDNP-nek várnia kell pár hónapot, mire kiderül, ki mit kezd az országgal, ahol nem az a legnagyobb gond, hogy van-e bankautomata a 300 fősnél kisebb településeken.

Elmondta még, Orbán Viktor a Fidesz-kongresszus után csalódottságában tartotta a változást kérőknek, a volt miniszterelnök túszként tartja fogva a Fideszt.

A kamatstoppal kapcsolatban ígérte, társadalmi vitára bocsátják a jelelegi rendszert, amelyet felülvizsgálnak.

Hidvéghi Balázs Magyar Pétert kiváló szónoknak és manipulátornak nevezte, akit szeretne tisztelni mint miniszterelnököt, ezért várja már, hogy kezdődjön a munka, és véget érjen a személyeskedés. Úgy látja, egyre többen egyre kényszeredettebben tapsolják a frakciójából Magyar Pétert, amikor beszél.

Orbán Viktor szerinte arról lett világhíres, amikor szembement a migrációs törekvésekkel Európában.

Követelte a kormánytól, hogy ne csak illegális, de legális migránsok se lehessenek, ez azért fontos, mert később előállhat olyan helyzet, hogy az EU Magyarországra kényszerít migránsokat; e téren a Tisza Pártra is komoly küzdelem vár az Európai Néppárton belül.

Válaszában Magyar Péter megdicsérte Hidvéghi Balázs szombati bátor, Fidesz-kongresszuson elmondott beszédéért, a mostaniért viszont nem. Felhívta az ellenzéki politikus figyelmét, hogy a Fidesz-korszakban hoztak be ezrével migránsokat letelepedési kötvénnyel vagy munkavállalási lehetőséggel. Orbán Viktor pedig maga ajánlotta megválasztásra „rendes, 7 gyermekes anyaként” Ursula von der Leyent az Európai Bizottság élére.

Perticsné Kácsor Andrea (Tisza Párt) is szót kért napirend előtt, szerinte a migránsokkal kapcsolatos hazugságok köszönnek vissza újra és újra, és amíg ezeket kellett hallgatni, hány műtét folyhatott volna le, hány iskolai órát lehetett volna megtartani.

Szerinte Magyarország 2026-ra morális válságba került, hazugságok, félelemkeltés és gyűlöletkeltés jellemezte az országban, az országjárás során azonban megtapasztalta a reményt a félelem mellett is, sokan kérdezték tőlük akkor, hogy tényleg viszik-e a fiaikat a háborúba. „Az önök szimpatizánsai sem hittek önökben, mi viszont az ő lelki békéjükért is felelősséget érzünk", mondta, ennek jegyében lesz új plakáttörvény, médiatörvény is.

Feladatának nevezte, hogy az emberek méltó tájékoztatást kapjanak, taníthasson a tanár, műthessen az orvos, védhessen az ügyvéd.

Vitézy Dávid közlekedés- és beruházásügyi miniszter reagált a kormány részéről, ő beszélt arról, hogy három ember készíti azt a törvényjavaslatot, amely megtisztítja az utcákat a hazug köztéri propagandától; azt a pénzt lehetett volna közlekedésre, oktatásra vagy egészségügyre is fordítani.