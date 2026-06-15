ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.28
usd:
301.53
bux:
137392.84
2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 27-én. A kormányfõ mellett Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

Infostart

A KDNP szónoka „túszejtőként” beszélt a kormányfőről, A Mi Hazánké részben megdicsérte a közmédiás kormányterveket, a fideszes vezérszónok pedig várja, hogy munka legyen, ne pedig személyeskedés, mert szeretné tisztelni a miniszterelnöki intézményt. Magyar Péter válaszai között ígéretet tett a kamatstop kivezetésével kapcsolatban: társadalmi vitára bocsátják a rendszert, mondta.

A miniszterelnök napirend előtti felszólalását, az ellenzéki válaszokat és a kormányfői viszonválaszt követően a frakcióknak rendes napirend előtti feszólalásra is joguk volt, ezekre egyesével válaszolhatott is Magyar Péter miniszterelnök.

Toroczkai László (Mi Hazánk) napirend előtti felszólalásában csalódottságának adott abban az ügyben, hogy a volt kormányoldal képviselőivel ellátogatna Vitnyédre, vele viszont nem megy Ásotthalomra szemlére. Megdicsérte a közmédiával kapcsolatban amiatt, hogy paritásos delegáció lesz a vezetésben a politika részéről a tiszás javaslat alapján. Szerinte a testületekben a mérleg nyelvének nem tiszás személyeknek kellene lenni, ezeket a jelölte közül sorshúzással kellene eldönteni.

Ellenezte ugyanakkor, hogy a falvakban ne legyenek bankautomaták, és azt is, hogy a helyettes államtitkároknak emeljék a fizetését.

Magyar Péter válaszában jelezte, nem emelés jön, hanem az összevisszaság megszüntetése, ráadásul nem lesz álláshalmozás sem, összesen 50 milliárd forint spórolás jön a rendszer fenntartásában ciklusonként, ez a most ráfordított pénznél egy évi kiadással kevesebb. E mentén jelezte, ez a kormány egyszer sem vett részt luxusrepülésen.

E ponton érkezett meg Lázár János az ülésterembe, tőle Magyar Péter ekkor azt tudakolta, miért szivattyúztak ki a választás előtt közvetlenül pénzt százmilliárd forintos nagyságrendben a mohácsi hídberuházás ügyében.

Visszafordulva Toroczkai Lászlóhoz azt mondta, nem lesz itt diktatúra, nyilvánosságra hoznak mindent, amit lehet, és két ciklusra csökkentik a választhatóságot, megreformálják a vagyonnyilatkozati rendszert is.

Máthé Zsuzsa (KDNP) napirend előtt arról beszélt, hogy reményei az országépítésre hamar szertefoszlottak, amikor belépett az ülésterembe az új parlamenti ciklusban. Magyar Péter – szerinte – dehumanizálja az államfőt, és munkája fényévekre van a gyakran idézett Antall Józsefétől, a szeretetország helyett pedig gúny van, félelemkeltés és elhallgatás.

„Nem vagyunk az ön hadifoglyai, ahogy ön sem ejtheti az országot túszul” – szólt a kormányfőhöz.

Válaszul Magyar Péter úgy fogalmazott, próbálta kihámozni a beszédből, hogy az mi, tekintettel arra, hogy kik ülnek körülötte. „Ön olyan emberek között ül, akik 30 ezer milliárd forintot loptak el az országtól” – tette hozzá.

Szerinte a KDNP-nek várnia kell pár hónapot, mire kiderül, ki mit kezd az országgal, ahol nem az a legnagyobb gond, hogy van-e bankautomata a 300 fősnél kisebb településeken.

Elmondta még, Orbán Viktor a Fidesz-kongresszus után csalódottságában tartotta a változást kérőknek, a volt miniszterelnök túszként tartja fogva a Fideszt.

A kamatstoppal kapcsolatban ígérte, társadalmi vitára bocsátják a jelelegi rendszert, amelyet felülvizsgálnak.

Hidvéghi Balázs Magyar Pétert kiváló szónoknak és manipulátornak nevezte, akit szeretne tisztelni mint miniszterelnököt, ezért várja már, hogy kezdődjön a munka, és véget érjen a személyeskedés. Úgy látja, egyre többen egyre kényszeredettebben tapsolják a frakciójából Magyar Pétert, amikor beszél.

Orbán Viktor szerinte arról lett világhíres, amikor szembement a migrációs törekvésekkel Európában.

Követelte a kormánytól, hogy ne csak illegális, de legális migránsok se lehessenek, ez azért fontos, mert később előállhat olyan helyzet, hogy az EU Magyarországra kényszerít migránsokat; e téren a Tisza Pártra is komoly küzdelem vár az Európai Néppárton belül.

Válaszában Magyar Péter megdicsérte Hidvéghi Balázs szombati bátor, Fidesz-kongresszuson elmondott beszédéért, a mostaniért viszont nem. Felhívta az ellenzéki politikus figyelmét, hogy a Fidesz-korszakban hoztak be ezrével migránsokat letelepedési kötvénnyel vagy munkavállalási lehetőséggel. Orbán Viktor pedig maga ajánlotta megválasztásra „rendes, 7 gyermekes anyaként” Ursula von der Leyent az Európai Bizottság élére.

Perticsné Kácsor Andrea (Tisza Párt) is szót kért napirend előtt, szerinte a migránsokkal kapcsolatos hazugságok köszönnek vissza újra és újra, és amíg ezeket kellett hallgatni, hány műtét folyhatott volna le, hány iskolai órát lehetett volna megtartani.

Szerinte Magyarország 2026-ra morális válságba került, hazugságok, félelemkeltés és gyűlöletkeltés jellemezte az országban, az országjárás során azonban megtapasztalta a reményt a félelem mellett is, sokan kérdezték tőlük akkor, hogy tényleg viszik-e a fiaikat a háborúba. „Az önök szimpatizánsai sem hittek önökben, mi viszont az ő lelki békéjükért is felelősséget érzünk", mondta, ennek jegyében lesz új plakáttörvény, médiatörvény is.

Feladatának nevezte, hogy az emberek méltó tájékoztatást kapjanak, taníthasson a tanár, műthessen az orvos, védhessen az ügyvéd.

Vitézy Dávid közlekedés- és beruházásügyi miniszter reagált a kormány részéről, ő beszélt arról, hogy három ember készíti azt a törvényjavaslatot, amely megtisztítja az utcákat a hazug köztéri propagandától; azt a pénzt lehetett volna közlekedésre, oktatásra vagy egészségügyre is fordítani.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

parlament

országgyűlés

fidesz

tisza

kdnp

magyar péter

mi hazánk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

A miniszterelnök a hétfői ülésen napirend előtt idézett egy mondatot egy 2024-es kormányzati jegyzőkönyvből: „A migrációs feszültséget 2026-ra szükséges kiélezni” – az Orbán-kormány élezni akarta a helyzetet, nem megoldani, mondta Magyar Péter.
 

Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

Ellenzék Magyar Péternek válaszul: „annyi szotyis Túró Rudit kap, ahány migránst Vityéden talál”

Magyar Péter viszonválasza: az önök kormánya tervezett 5 milliárdért 500 fős migránstábort

Magyarország elutasítja a migrációs paktumot a jelenlegi formájában

Tarr Zoltán visszavonja Hankó Balázs valamennyi április 8-i döntését

Nyomozás indult az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében

Fontos hét jön a parlamentben: miniszterelnöki cikluskorlát, EU-s pénzek, mentelmi ügy és vitatott törvények

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Ma hajnalban átfogó támadás érte Ukrajnát: orosz drón / rakétacsapás érte Kijevet, Szumit, Herszont, Dnyiprót és más városokat is. Kijevben orosz dróntalálat érte a Pecserszka lavrát is, egy majdnem 1000 éves kolostort. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan személyesen találkozik majd Donald Trump amerikai vezetővel a G7-csúcson, Trump most alighanem ráfordul az ukrajnai háború lezárására így, hogy úgy fest, az iráni háborúnak vége. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új korszakot nyithat az uniós kapcsolatokban az elnöki szék várományosa: megváltozhat minden Európában?

Új korszakot nyithat az uniós kapcsolatokban az elnöki szék várományosa: megváltozhat minden Európában?

Jordan Bardella, a francia jobboldal várható vezetője egy friss interjúban vázolta fel, hogyan alakítaná át országa és az Európai Unió viszonyát.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US agree deal to end war as Israel says its forces will stay in Lebanon

Iran and US agree deal to end war as Israel says its forces will stay in Lebanon

Pakistan, a key mediator, says the agreement will end "military operations on all fronts" and be signed on Friday in Switzerland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 15:04
Marsai Viktor: komoly csúszásban vannak a migrációs paktum végrehajtásával az EU-tagállamok
2026. június 15. 14:50
Magyar Péter viszonválasza: az önök kormánya tervezett 5 milliárdért 500 fős migránstábort
×
×