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A német Joshua Kimmich (b) és a curacaói Deveron Fonville a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja elsõ fordulójának Németország-Curacao mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

A német henger sem törte meg Curacaót

Infostart / MTI

Dick Advocaat szövetségi kapitány továbbra is bízik benne, hogy Curacao válogatottja meglepetést okozhat a labdarúgó-világbajnokságon, annak ellenére, hogy csapata a csoportkör első fordulójában 7–1-re kikapott Németországtól.

A torna legidősebb edzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, játékosainak nincs okuk lehangoltnak lenni, sőt pozitívnak kell maradniuk, mert még mindig van esélyük, hogy sikeres, sőt csodálatos világbajnokságot zárjanak.

A 78 éves holland szakvezető szerint a futballisták nem számítottak ilyen eredményre, de elismerte, hogy könnyű gólokat kaptak a vb-debütálásuk során.

„Ezt a tornát gyönyörűvé kell tennünk! A második és a harmadik mérkőzésen meglepetést okozhatunk, és a végén örülni fogunk, hogy részesei lehettünk a világ legnagyobb labdarúgótornájának” – magyarázta.

A német Felix Nmecha szerezte a mostani vb eddigi leggyorsabb gólját, amivel a négyszeres világbajnok németek már a hatodik percben vezetéshez jutottak. Livano Comenencia a 21. percben egyenlített, végül azonban Curacao kiütéses vereséget szenvedett, ám Advocaat szerint játékosainak nincs miért szégyellniük magukat.

„Arra számítottunk, hogy többet tudunk kihozni ebből a mérkőzésből, de nem sikerült. Ez nem szégyen, a németek nagyon erősek voltak, de a játékosaink tudják, ha veszítenek is, nem szabad letörniük”

– szögezte le.

A németeket irányító Julian Nagelsmann úgy fogalmazott: nem hagyja, hogy tanítványai üljenek a babérjaikon, hiszen a vasárnapinál nehezebb feladatok várnak rájuk, ha tovább akarnak jutni a csoportkörből.

„Remekül indult a mérkőzés, az első 15 perc fantasztikus volt. Sok próbálkozásunk volt, és bár Curacao váratlanul egyenlített, utána lenyűgöző volt látni, hogyan reagált a csapat” – nyilatkozta a kollégájánál 40 évvel fiatalabb edző.

Hangsúlyozta: Curacao jobban játszott annál, mint amit Németországban sokan vártak, bátran futballozott és másképpen játszott, mint korábban.

„Nem könnyű hét gólt szerezni, ezért elégedettek vagyunk. Jó úton járunk, de vannak dolgok, amiket jobban is csinálhatnánk, és a tornán nehezebb ellenfelek várnak majd ránk”

– magyarázta.

Nagelsmann hozzátette, csapatának türelmesnek kellett lennie az első félidőben, és a másodikban mutatott intenzitásra lesz szükségük a folytatásban is, ha tovább akarják növelni világbajnoki címeik számát.

„Az egyik csapattal szemben nagyon magasak az elvárások, a másikkal szemben nem, és ez bonyolult helyzet. Mindenki száz százalékot akar nyújtani, de egy-egyes állásnál türelmesnek kellett lennünk. Megfelelő intenzitással játszottunk, és ha így teszünk, jó tornánk lehet” – mondta a németek edzője.

Mint mondta, nagy szükségük volt erre a meggyőző sikerre és az önbizalomra, amit ez adott nekik. Bár a magabiztosságuk mindig is megvolt, de most még erősebb lett.

„Fontos volt megmutatni a német közönségnek, hogy képesek vagyunk teljesíteni” – vélekedett.

A németek szombaton Elefántcsontparttal találkoznak Torontóban, Curacao következő ellenfele pedig Ecuador lesz Kansas Cityben.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A német henger sem törte meg Curacaót

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