A Budapest Airport fejlesztésében az új kormánnyal is egyetértés van

„Stabil, lekötött szállítmányokkal rendelkezünk, és a partnereink, a légitársaságok sem jeleztek semmilyen arra utaló problémát, hogy kerozinhiánnyal kellene szembesülnünk. Egyáltalán nem érinti ez a helyzet a forgalmunkat” – szögezte le. Hozzátette: ha esetleg feltételeznénk, hogy kerozinhiány van, akkor is a légitársaságok rendelkezésére áll az az opció, hogy nem azon a reptéren veszik fel az üzemanyagot, ahol esetleg átmeneti hiány van, hanem máshol tankolnak, például a célállomáson. Mint Valentínyi Katalin rámutatott, ebben mindenki rugalmas, hiszen az összes szereplőnek az az érdeke, hogy a repülőgépek a levegőben legyenek és működjön a légiforgalom.

Április 12-én választások voltak, és 16 év után új kormány lépett hivatalba Magyarországon. A repülőtér ügyei ezentúl Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez tartoznak, aki több interjújában is beszélt arról, hogy a repülőtér fejlesztése szükségszerű, hogy a Budapest Airport elbírja, illetve megfelelő gördülékenységgel és minőségben ki tudja szolgálni a növekvő vendégforgalmat.

„Ahogy ő is kiemelte, mivel a Budapest Airport egy stabil, jól prosperáló cég, nem a működőképességét kell fejleszteni, nem is a futópályákat, hiszen abból is van elegendő, hanem a terminálépületeket. A terminál plusz programot azért is jelentettük be februárban és tettük le az alapkövét, mert ebben abszolút egyetértünk, a célok ugyanazok” – szögezte le a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese.

Az interjú Szabó S. Gergő interjúja alapján készült.