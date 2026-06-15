Orbán Viktornak idén is jelenése van a Tusványoson

Németh Zsolt hangsúlyozta, Orbán Viktor megtartja szokásos tusványosi beszédét, „elmondja, mi történt, hogyan van az előre és merre tovább” – írja a maszol.ro.

Németh Zsolt elmondta, hogy a jelenlegi magyar kormány több tagját is meghívnák Tusnádfürdőre, mert párbeszédközpontú rendezvényt szeretnének. Elsősorban a nemzetpolitikában aktív, illetve olyan szakpolitikai államtitkárokat várnának, akik nyitottak a párbeszédre.

Megemlítette a potenciális meghívottak között Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kolla István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt. Másokat meghívnáak, de még nem mondott több nevet. A meghívás szándékát már jelezték, de végleges választ még nem kaptak, az érintettek még mérlegelik, hogy résztvesznek, vagy sem a szabadegyetemen.

A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort idén július 21 és 26 között tartják, „Veled teljes” mottóval. A fellépők közül eddig az Edda Művek rockzenekar, a Magyar Banda és 4S Street koncrtjét jelentették be.