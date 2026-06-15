Ketrecharcos aréna lett a Fehér Ház kertjéből Donald Trump születésnapján – képek

Amerikai médiajelentések szerint mintegy 4300-an vettek részt az eseményen, Trump és családja kíséretében több kormányzati képviselő is ott volt, emellett 85 ezer embert vártak egy közeli szurkolói zónába, ahol óriáskivetítőn lehetett nyomon követni az Ultimate Fighting Championship (UFC) szervezet által lebonyolított program hét mérkőzését.

Washington, 2026. június 15. A Donald Trump amerikai elnök 80. születésnapján a Fehér Ház déli pázsitján Freedom 250 címmel megrendezett ketrecharcgála 2026. június 14-én. MTI/EPA/AP pool/Alex Brandon

A vegyes harcművészeti program főmeccsét a könnyűsúlyú bajnok, a spanyol színekben versenyző Ilia Topuria és az amerikai Justin Gaethje vívta, s meglepetésre utóbbi technikai KO-val nyert a korábban mind a 17 mérkőzésén győztes címvédő ellen.

A mindenkori amerikai elnök hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének számító Fehér Ház kertjében a mostani volt a valaha megrendezett első profi sportesemény, amelyre hírek szerint körülbelül 60 millió dollárt költött a UFC.