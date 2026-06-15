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Donald Trump amerikai elnök (j3), a felesége, Melania Trump (j4), Dana White, a vegyes harcmûvészeti (MMA) bajnokságot szervezõ cég, az Ultimate Fighting Championship (UFC) elnök-vezérigazgatója (j2) és más vendégek a washingtoni Fehér Ház déli pázsitján felállított oktagonban, azaz szorítóban, az elnök 80. születésnapján Freedom 250 címmel megrendezett ketrecharcgála után, 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Evan Vucci

Ketrecharcos aréna lett a Fehér Ház kertjéből Donald Trump születésnapján – képek

Infostart / MTI

Több ezren voltak jelen a Fehér Ház kertjében azon a ketrecharcos gálán, amelyet magyar idő szerint hétfő hajnalban rendeztek meg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünneplő események részeként, Donald Trump elnök 80. születésnapjára időzítve.

Amerikai médiajelentések szerint mintegy 4300-an vettek részt az eseményen, Trump és családja kíséretében több kormányzati képviselő is ott volt, emellett 85 ezer embert vártak egy közeli szurkolói zónába, ahol óriáskivetítőn lehetett nyomon követni az Ultimate Fighting Championship (UFC) szervezet által lebonyolított program hét mérkőzését.

Washington, 2026. június 15. A Donald Trump amerikai elnök 80. születésnapján a Fehér Ház déli pázsitján Freedom 250 címmel megrendezett ketrecharcgála 2026. június 14-én. MTI/EPA/AP pool/Alex Brandon
Washington, 2026. június 15. A Donald Trump amerikai elnök 80. születésnapján a Fehér Ház déli pázsitján Freedom 250 címmel megrendezett ketrecharcgála 2026. június 14-én. MTI/EPA/AP pool/Alex Brandon

A vegyes harcművészeti program főmeccsét a könnyűsúlyú bajnok, a spanyol színekben versenyző Ilia Topuria és az amerikai Justin Gaethje vívta, s meglepetésre utóbbi technikai KO-val nyert a korábban mind a 17 mérkőzésén győztes címvédő ellen.

A mindenkori amerikai elnök hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének számító Fehér Ház kertjében a mostani volt a valaha megrendezett első profi sportesemény, amelyre hírek szerint körülbelül 60 millió dollárt költött a UFC.

Washington, 2026. június 15. Justin Gaethje amerikai ketrecharcos, miután gyõzött a georgiai Ilia Topuria ellen a Donald Trump amerikai elnök 80. születésnapján a Fehér Ház déli pázsitján Freedom 250 címmel megrendezett ketrecharcgálán vívott mérkõzésen a Fehér Házban 2026. június 14-én. MTI/EPA/AFP pool/Saul Loeb
Washington, 2026. június 15. Justin Gaethje amerikai ketrecharcos, miután gyõzött a georgiai Ilia Topuria ellen a Donald Trump amerikai elnök 80. születésnapján a Fehér Ház déli pázsitján Freedom 250 címmel megrendezett ketrecharcgálán vívott mérkõzésen a Fehér Házban 2026. június 14-én. MTI/EPA/AFP pool/Saul Loeb
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