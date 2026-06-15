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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió nem hivatalos ciprusi csúcstalálkozójára érkezik Agia Napában 2026. április 23-án.
Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Karadzsiasz

Hormuzi-szoros – Fontosnak szánt nyilatkozatot tett Ursula von der Leyen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az iráni háború lezárásól szóló megállapodás megkötése után prioritás a gyors és teljes körű végrehajtás, amelynek lehetővé kell tennie a Hormuzi-szoros azonnali újranyitását – húzta alá az Európai Bizottság elnöke arra reagálva, hogy a hónapokig tartó tárgyalások után az Egyesült Államok megegyezett Teheránnal.

Ursula von der Leyen az interneten is elérhető közleményében üdvözölte a megállapodást, amellyel kapcsolatban leszögezte: a hajózás szabadságát és ingyenességét vissza kell állítani a Hormuzi-szorosban. Ez – mint hangsúlyozta – elengedhetetlen a regionális stabilitás és a globális gazdaság szempontjából.

Az uniós bizottság elnöke kijelentette: a megállapodás megnyitja az utat a Közel-Kelet békéjéről és biztonságáról szóló, szélesebb körű tárgyalások előtt. Leszögezte továbbá, hogy véget kell vetni Irán nukleáris és ballisztikus programjainak, valamint destabilizáló tevékenységeinek a régióban.

Kijelentette azt is, hogy nem lehet béke a Közel-Keleten mindaddig, amíg „Libanon lángokban áll”.

„Európa ismét felszólítja a feleket, hogy tartsák tiszteletben Libanon önállóságát és területi egységét, és hozzanak létre valódi tűzszünetet” – fogalmazott.

A válságnak egyértelmű tanulsága, hogy az energiafüggőség ismét fegyverré vált, ami miatt Európának diverzifikálnia kell az ellátási útvonalakat, és új exportfolyosókat kell kialakítania – szögezte le.

Von der Leyen emlékeztetett: a franciaországi Évianban hétfőn találkoznak a világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) vezetői az Öböl-térség és a tágabb Közel-Kelet partnerországaival. Európa készen áll arra, hogy betöltse a szerepét ebben a párbeszédben – tette hozzá közleményében az uniós bizottság elnöke, aki szintén részt vesz a találkozón.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a közösségi oldalán üdvözölte a Washington és Teherán között létrejött megállapodást, majd közölte: várja a költséges háború végét és a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának teljes helyreállítását.

A fegyvereknek most el kell hallgatniuk, és a fennálló nézeteltéréseket békés eszközökkel, a nemzetközi joggal összhangban kell rendezni – szögezte le. Az Európai Unió készen áll arra, hogy hozzájáruljon a tartós békét célzó átfogó stratégia előmozdításához a Közel-Keleten – tette hozzá bejegyzésében az uniós tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az X-en közzétett üzenetében úgy vélekedett, hogy a megállapodás áttörést jelenthet és teret adhat a mélyebb tárgyalásoknak Irán nukleáris programjáról és más fontos kérdésről.

A megállapodás végrehajtásának enyhítenie kell a globális energiaválságot is – írta.

Közölte továbbá: az elmúlt napokban beszélt iráni és Perzsa-öböl menti országok illetékeseivel, hétfőn pedig az EU-tagországok külügyminisztereivel fogja megvitatni annak lehetőségeit, hogy az Európai Unió miként vehet részt a tárgyalások következő szakaszában.

A gazdasági kérdésektől a nukleáris szakértelmen át az öböl menti partnerekkel fennálló hosszú távú kapcsolatok kiaknázásával az EU készen áll arra, hogy hozzájáruljon a fenntartható megoldáshoz – tette hozzá bejegyzésében az uniós diplomácia vezetője.

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