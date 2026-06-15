Őz sétált az autók között Budapest szívében

Egy olvasó jelezte a Telexnek, hogy őzet látott a XIII. kerületben, az Ipoly és a Visegrádi utca sarkán. A lap először arra gyanakodott, hogy az üzenethez mellékelt felvételek mesterséges intelligenciával készültek, hiszen szokatlan látvány egy őz a belvárosban, ám – mint írják – „szakértőik” szerint a képek valódiak.

A fővárosi állatkert szóvivője, Hanga Zoltán a lap megkeresésére közölte: a Margitszigeti Kisállatkertből nem szökhetett meg az állat, ott ugyanis nincs őz, csak dámszarvas. Szerinte Budapesten egyre több helyen lehet őzekkel találkozni, például temetőkben is, így valószínűbb, hogy a most látott példány egyszerűen beljebb merészkedett a megszokottnál.

A rendőrséget is megkeresték az ügyben, válasz egyelőre nem érkezett.

(Nyitóképünk illusztráció, az állatról készült képek itt nézhetők meg.)