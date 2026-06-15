Újdonságokkal és két évfordulóval jön idén az Országos Beatles Találkozó

Ezúttal a Beatles Revolver című lemezének tematikájára fűzték fel az Országos Beatles Találkozó programját, a rendezvény fővédnőke pedig a 60 éves album borítójának tervezője, megalkotója, Klaus Voormann, ami nagyon nagy megtiszteltetés, és egy jó üzenet arra vonatkozóan, hogy még mindig friss és aktuális a Beatles és még mindig „működik” – fogalmazott az InfoRádióban Derecskei Zsolt, a The Bits együttes alapítója, az idén 10 éves Országos Beatles Találkozó főszervezője.

A délután négy órai kapunyitás után a Revolver című album dalaival kezdődik a rendezvény, de nem az eredeti számlistát fogják követni, hanem egy olyan változatot, amely egy koncerten működik jól. A tízéves rendezvényen új színt jelent majd az élő Beatles karaoke, amire bárki regisztrálhat, a dalok pedig élőben fognak szólni.

A rendezvény házigazdájaként a The Bits zenekar lesz a házigazda, és ugyancsak a tíz év relevanciáját vagy a súlyát jelzendő idén az első női vendégművészt köszönthetik majd a színpadon. Sárközi Dina egy szóló akusztikus produkcióval lép majd fel. Ezután egy Beatles kvíz veszi kezdetét – ezúttal a dalfelismerési feladatok mellett lexikális tudást igénylő kérdések is lesznek –, melynek főnyereménye egy Klaus Voormann által dedikált Revolver deuxe dupla CD-s szett lesz.

A Rubber Soul és a Revolver volt Derecskei Zsolt szerint az első két olyan Beatles-lemez, amelyet már nem vittek színpadra, ezekről már nem játszottak dalokat, de a Revolver volt az első, amelyet nagyon sok szakmabeli már

a pszichedélia felé hajló albumnak, vagy egyenesen az első pszichedelikus rock albumnak tekint.

Rajta nagyon színes a dalok listája, de ezek mégis teljesen koherensen szerepelnek a korongon.

A Yellow Submarine sem hangzott el sosem élőben. Ezt Stringo Star ugyan a mai napig előadja a koncertjein, de akkor, ott, a 60-as években a Yellow Submarine nem került színpadra, hiszen nem tudták volna előadni négyen, ahhoz kellett volna egy szimfonikus zenekar, vagy egy rezesbanda, ami ugye megszólal a Yellow Submarine alatt egy pillanatra, illetve kellettek volna a hangeffektek, vagyis ezt nem tudták volna úgy reprodukálni a színpadon, ahogy a lemezen szól. És 1966 augusztusában a Beatles befejezte a koncertezést a legendás San Franciscó-i Candlestick Park koncerttel, így már nem is kísérleteztek tovább azzal, hogy megszólaljanak azok a dalok, amelyeket ez idő után alkottak. És hogyha valaki visszaemlékszik mondjuk a japán koncertjükre, ahol nagyon meglepő módon megpróbálták a Yesterday-t egy négytagú kombózenekar felállással eljátszani – ismert, a Yesterday-ben egy nagyon komoly vonósnégyes kíséret van, tehát merőben más a Beatles élő előadás a Yesterday-ről, mint amit a lemezen lehet hallani – mondta Derecskei Zsolt, megjegyezve, hogy „megvan a saját bája annak is, de azért nem az igazi”.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.