A Mediaworks szervezeti és portfólió-átalakításra készül

A Mediaworks Hungary Zrt. azt írta az MTI érdeklődésére, hogy a médiapiac az elmúlt időszakban alapvetően átalakult: megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások, erősödött a globális platformok és a nagy nemzetközi technológiai vállalatok szerepe, miközben a közönség ma már több csatornán, gyorsabban, személyre szabottabban és eltérő formátumokban várja el a tartalmakat.

Hozzátették, hogy a kiadói működésben ezért a digitális jelenlét önmagában már nem elegendő: „a jövő versenyképességét az határozza meg, hogy egy médiavállalat mennyire képes pontosan érteni, elérni és kiszolgálni közönségét”.

Közleményében a Mediaworks hangsúlyozta, hogy az elmúlt években jelentős digitális fejlesztéseket hajtottak végre, amelyek „megteremtették a korszerűbb, gyorsabb és rugalmasabb működés alapjait”, és a vállalat most ennek a fejlődési folyamatnak a következő szakaszába lépve működésének középpontjába a közönségigények még pontosabb megértését és kiszolgálását helyezi. Hozzátették, ennek megfelelően

a korábbi „digital first” szemléletet az „audience first” megközelítés váltja fel.

Kiemelték: az átalakítás célja, hogy a Mediaworks hosszú távon is stabil, hatékony és versenyképes médiavállalatként működjön, miközben megőrzi szakmai minőségét, és rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott piaci, technológiai és fogyasztói környezethez.

„A szervezeti és portfólió-átalakítás ennek érdekében a vállalat erőforrásait, folyamatait és fejlesztéseit még közvetlenebbül a közönségek elérésére, megtartására és minél magasabb színvonalú kiszolgálására fókuszálja” – fogalmaztak.

A munkavállalókat érintő döntésekről a Mediaworks Hungary Zrt. elsőként az érintetteket tájékoztatja, a folyamatot pedig a jogszabályoknak megfelelően, felelősen és a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli – írták.

Az átalakításról szóló tájékoztatást a Mediaworks Hungary Zrt. hétfő délelőtt több, a portfóliójába tartozó hírportálon is megjelentette.