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Horgonyzó teherhajók a Hormuzi-szorosban, az iráni Bandar-Abbász partjai elõtt 2026. május 4-én. Donald Trump amerikai elnök az elõzõ nap bejelentette, hogy az amerikai haditengerészet hétfõ reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Liberty) mûveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

A Hormuzi-szoros még sokáig járhatatlan lesz

Infostart / MTI
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Több hétig is eltarthat a Hormuzi-szoros olyan mértékű aknamentesítése, hogy vissza lehessen térni a normális hajózáshoz - közölték hétfőn hajózási és tengerészeti biztonsági források.

Továbbra is nagyon kockázatosnak tartjuk, hogy a hajók jelenleg megkezdjék az átkelést – mondta Jakob Larsen, a BIMCO hajózási szövetség biztonsági és védelmi vezetője.

Az aknák okozta veszély továbbra is aggodalomra ad okot a térségben – fűzte hozzá, az aknamentesítés fontosságát hangsúlyozva.

Bár Irán és az Egyesült Államok az elmúlt hetekben segítette néhány hajó áthaladását a lezárt vízi úton, a hajózási szakértők a háború befejezéséről vasárnap bejelentett megállapodás ellenére továbbra is óvatosságra intettek a szoros rendes forgalmának visszaállításával kapcsolatban. A háború előtt napi 120-140 hajó haladt át a Hormuzi-szoroson. Az utóbbi hetekben az áthaladó hajók száma 12-15 volt.

Öt nyugati tengerészeti biztonsági forrás értékelése szerint a hagyományos aknakeresőkkel és a legmodernebb víz alatti drónokkal történő aknamentesítés akár 40-50 napig is eltarthat.

Nem világos, hogy Irán hány aknát telepített a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra, de Marco Rubio amerikai külügyminiszter június elején az amerikai szenátus külügyi bizottságának meghallgatásán arról beszélt, hogy Irán a Hormuzi-szoros nemzetközi vizeinek nagy részét elaknásította.

Egyetlen tengeri akna is elég ahhoz, hogy halálos áldozatok legyenek, ami nyilvánvalóan súlyos problémát jelent a globális hajózás számára - hangsúlyozta Rene Kofod-Olsen, V. Group vezérigazgatója. Az iparág legnagyobb nemzetközi tartályhajó-üzemeltetőjének 13 hajója vesztegel a Perzsa-öbölben.

Az amerikai hadsereg, amely közlése szerint dolgozik rajta, hogy a Hormuzi-szorost teljesen megtisztítsák az iráni Iszlám Forradalmi Gárda által telepített tengeri aknáktól, további részleteket nem osztott meg a műveletről.

Arsenio Domínguez, az ENSZ tengeri biztonságért felelős ügynökségének vezetője hétfőn üdvözölte a szoros újranyitását is tartalmazó amerikai-iráni megállapodást, és kiemelte, hogy az „fontos lépés a biztonság helyreállítása felé ezen a létfontosságú tengeri folyosón a tengerészek és a hajók számára”. Domínguez a májusi Amerikai Tengerészeti Konferencián elmondta, hogy mintegy 1500 hajó rekedt nagyjából 20 ezer főnyi legénységgel együtt a szoros iráni blokádja miatt a térségben.

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