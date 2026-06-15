A svéd kapitány Isakot és Gyökerest dicsérte a sikeres vb-rajt után

Graham Potter, a svéd labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az Alexander Isak és Viktor Gyökeres közötti összhangot dicsérte, miután csapata vasárnap 5–1-re legyőzte Tunéziát a világbajnokság csoportkörének első fordulójában. Yasin Ayari duplázott és a csereként beállt Mattias Svanberg is betalált, de Alexander Isak és Viktor Gyökeres jelentette a legnagyobb veszélyt az észak-afrikaiak kapujára. Mindketten gólt szereztek és számos további lehetőséget alakítottak ki.

„Egyénileg mindketten csúcsjátékosok, de együtt jelentenek igazi fenyegetést. Minél többet játszanak együtt, annál jobbak lesznek. Nagyon jól kiegészítik egymást” – mondta az angol edző a Liverpool és az Arsenal csatáráról. Graham Potter hozzátette: kimondottan elégedett a játékosokkal, és bár tudják, hogy egyénileg milyen minőséget képviselnek a csatáraik, de szükségük volt egy csapatra, hogy jól működjön a támadójátékuk.

„Nem voltunk tökéletesek, tudtuk is, hogy nem leszünk azok, de a mérkőzés elején megfelelően irányítottuk a játékot” – magyarázta a Chelsea és a West Ham United korábbi edzője.

A svédek szombaton a csoport rangadóján Hollandiával találkoznak Houstonban.

A tunéziai kapitány szerint ezúttal esélyük sem volt

Tunézia a selejtezők során egyetlen gólt sem kapott, a vb-rajt előtti felkészülési mérkőzésen viszont 5–0-s vereséget szenvedett Belgiumtól, és vasárnap is ötször került a hálójába a labda. Sabri Lamouchi szövetségi kapitány szerint csapata megfizette az árát a sorozatos hibáknak, és figyelmeztetett, hogy ezek végzetesek lehetnek a továbbjutási esélyeikre nézve.

„Nehéz és fájdalmas dolog ilyen súlyos vereséggel kezdeni a tornát” – mondta Sabri Lamouchi. Mint fogalmazott, tisztában voltak a svéd csatárok jelentette veszélyekkel, de nem tudtak megbirkózni velük. „A két csatáruk világklasszis, mi pedig nem tudtunk mit kezdeni velük” – jegyezte meg a szakember.

A francia edző szerint a szünet után a javulás jeleit mutatták, de aztán újabb hibákat követtek el, ezért nem volt esélyük a felzárkózásra. Hozzátette: csapatának jól kell reagálnia a történtekre és sokkal jobb képet kell mutatnia a következő fordulóban, amikor Japánnal találkozik.