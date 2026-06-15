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Az amerikai légierő B-52H nehézbombázója, a szárnya alatt két AGM-181Long Range Standoff Weapon (LRSO) cirkálórakéták kísérleti példányával.
Nyitókép: Instagram

Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52-es nehézbombázója

Infostart / MTI

Az amerikai légierő egyik B-52 Stratofortress nehézbombázója lezuhant Kaliforniában egy légitámaszpont repülőterén hétfőn.

Az Edwards légitámaszpont közleménye szerint a repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délelőtti órákban. A közösségi médiában megjelent közleményből nem derül ki, hogy vannak-e áldozatok, részleteket későbbre ígértek.

A balesetről megjelent légifelvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett, és nagy területen felperzselte a kifutópálya melletti füvet.

A B-52 Stratofortress az amerikai haderő hadászati nehézbombázója 14 ezer kilométeres hatótávolsággal. A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe.

A 2000-es évek elején indított felújítási program révén a jelenleg használatban lévő B-52-esek 2045-ig maradhatnak állományban. A Boeing összesen mintegy 740 darabot gyártott az 50 méteres szárny-fesztávolságot meghaladó, csaknem 50 méter hosszúságú óriásgépből.

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