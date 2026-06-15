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Aréna

Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója

2026. június 15. 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója

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2026. június 15. 18:04
Gyulay Zsolt: bebizonyosodott, hogy a MotoGP hazai jövője csak a Hungaroringen képzelhető el
2026. június 15. 18:00
Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója
2026. június 15. 17:04
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2026. június 15. 16:52
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2026. június 15. 15:52
Gyulay Zsolt az olimpiarendezésről: jövő tavaszra nagyon érdekes dolgok fognak történni
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