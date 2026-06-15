Arnold Schwarzenegger biciklivel gurult be fotózkodni a Bazilika elé

Újra a magyar fővárosban forgat Arnold Schwarzenegger, ráadásul nem kisebb sztár, mint Liam Hemsworth oldalán – írja az Index. A két sztár a The Kelly’s című produkción dolgozik együtt, Schwarzenegger pedig ezúttal sem a hotelszobájában üti el az időt.

Az elmúlt napokban több budapesti helyen is kiszúrták a 78 éves filmsztárt, például a Márvány utcában vagy a belvárosban is eltekert már jellegzetes biciklijén. Ezúttal saját sport-Instagram oldalán osztott meg egy képet magáról.

„Arnold Budapesten! Nem számít, hol van a világban, fittnek maradni mindig az első!” – írta mosolyogva pózolós fotójához.