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Barcelona, 2017. március 18.Arnold Schwarzenegger osztrák származású amerikai színész, volt kaliforniai kormányzó a róla elnevezett Arnold Classic Europe nemzetközi testépítőversenyen Barcelonában 2018. szeptember 29-én. (MTI/EPA/Enric Fontcuberta)
Nyitókép: MTI/EPA/Enric Fontcuberta

Arnold Schwarzenegger biciklivel gurult be fotózkodni a Bazilika elé

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A színészt napok óta látni itt-ott Budapesten, ezúttal a Szent István Bazilika előtt pózolt egyet elektromos kerékpárján.

Újra a magyar fővárosban forgat Arnold Schwarzenegger, ráadásul nem kisebb sztár, mint Liam Hemsworth oldalán – írja az Index. A két sztár a The Kelly’s című produkción dolgozik együtt, Schwarzenegger pedig ezúttal sem a hotelszobájában üti el az időt.

Az elmúlt napokban több budapesti helyen is kiszúrták a 78 éves filmsztárt, például a Márvány utcában vagy a belvárosban is eltekert már jellegzetes biciklijén. Ezúttal saját sport-Instagram oldalán osztott meg egy képet magáról.

„Arnold Budapesten! Nem számít, hol van a világban, fittnek maradni mindig az első!” – írta mosolyogva pózolós fotójához.

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Kezdőlap    Belföld    Arnold Schwarzenegger biciklivel gurult be fotózkodni a Bazilika elé

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