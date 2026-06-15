Sir Keir Starmer brit kormányfő vasárnap látványos videót tett közzé: a sötétben alig kivehető, belül zöld fény által megvilágított Chinook-helikopter lebeg egy olajszállító hajó fölött és kötélen kommandósok ereszkednek a fedélzetre.

Despite Putin’s best efforts to evade sanctions, we will not let him get away with it. pic.twitter.com/IIW3Cv2ENQ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

További felvételek a taktikai felszerelésbe öltözött tengerészgyalogosokat mutatják, ahogy óvatosan lemennek a legénységi körletekbe vezető lépcsőn és átvizsgálják a hajót. A legénység tagjait nem látni, bármiféle incidensről pedig nem érkezett hír. A hat órán át tartó akcióban a brit Nemzeti Bűnelhárító Hivatal speciális egysége is részt vett.

A célpont a La Manche (a brit nyelvezetben az Angol-) csatornán áthaladó, Smyrtos nevű tanker volt, amely ugyan kameruni zászló alatt közlekedett, de a britek szerint az „orosz árnyékflotta” szankciók által sújtott olajszállítója.

Starmer úgy kommentálta a műveletet, hogy vele „újabb csapást mértek Oroszországra. Ez emlékeztető, hogy nem bújkálhatnak azok, akik Putyin ukrajnai háborúját támogatják”. Az akció mindössze néhány nappal azután történt, hogy lemondott Starmer védelmi minisztere, aki szokatlanul nyíltan bírálta egykori főnökét, amiért nem biztosít elég költségvetési pénzt a honvédelemre.

Az új miniszter és több brit lap is büszkén taglalta, mekkora szakértelmet követel egy ilyen hajófoglalás. A járművet – hírek szerint a legénység teljes együttműködése mellett – a dél-angliai partokhoz vezették, ahol „megfigyelik, hogy környezeti kockázatot jelent-e”.

A nyugati média rendszeresen elavult, zavaros tulajdonosi hátterű és balesetveszélyes hajóként írja le a tiltott orosz olajat szállító, árnyékflotta járműveit, amelyekből a tengeren rakodják át más hajókra a szállítmányt, hogy így vezessék félre a kikötői hatóságokat – írta az Independent című lap.

A most lefoglalt hajó eredeti neve Myrtos volt, ezt változtatták meg tavaly Smyrtosra, miután szankciók alá vonták. Hajózási kiadványok szerint kínai tulajdonosai és indiai legénysége van, utóbbi sorsáról vasárnap nem adtak ki információt.

Az orosz hatóságok szerint a tengeri jogban nem létezik az árnyékflotta kategóriája – és, miközben a brit média vasárnap azt találgatta, hogyan reagál majd a hivatalos Moszkva, a Kreml hallgatott. Tette ezt annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin elnöknek lehetősége lett volna megemlíteni a témát, amikor telefonon beszélt Donald Trumppal.

Az orosz politikusok közül alacsonyabb rangúak reagáltak: Dmitrij Rogozin, a Felsőház, a Szövetségi Tanács szenátora például így: „aknákat kell telepíteni a hajókra, elkerülendő a rajtaütéseket.

Ha van pár bumm, és kiömlik az olaj, az európaiak egyből meggondolják magukat”

– írta. Grigorij Karaszin, a felsőház külügyi bizottságának elnöke szerint a briteknek pontos jogi indoklást kell adniuk, különben „bandita módon” tartják zár alatt a hajót. Szerinte jogalap pedig nincs. „Ha tanker a miénk, akkor válaszlépések kellenek, a haditengerészetnek kell védenie a polgári flottánkat” – mondta.

Az egyetlen magasabb rangú személytől érkezett kommentár Kirill Dmitrijevé volt, aki az Orosz Szuverén Befetetési alap vezetője és aki Putyin elnök egyik összekötő volt a Washingtonnal az ukrajnai háború lezárásáról folyt tárgyalásokon. „Ahelyett, hogy a migránsaikat fognák el, aki megerőszakolják, megnyomorítják és lefejezik a briteket, a kétségbeesett Starmer ezzel az eszkalációval akarja elterelni a figyelmet” – fogalmazott egy csúsztatással, úgy utalva pár, közelmúltbeli sokkoló esetre, mintha a brit földre lépő migránsok tömegesen követnének el súlyos bűncselekményeket.