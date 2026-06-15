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Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok katonai vezetésének tanácskozásán a tengerészgyalogság virginiai támaszpontján, Quanticóban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Getty Images pool/Andrew Harnik

Új korszak kezdődhet a Közel-Keleten, de a bizalom továbbra is törékeny

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök szerint kész az amerikai-iráni alku a Hormuzi-szoros újranyitásáról, a tűzszünet meghosszabbításáról és az iráni atomprogramról szóló tárgyalások kereteiről. Az erről szóló egyezményt pénteken írhatják alá.

Donald Trump szerint megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szoros fokozatos újranyitásáról és a jelenlegi tűzszünet meghosszabbításáról. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta: a pénteki aláírást követően megkezdődik az aknamentesítés, és ismét zavartalanul áramolhat az olaj a térségből a világpiacokra.

Ha az egyezményt pénteken valóban aláírják, az enyhítheti a hónapok óta tartó közel-keleti válságot és csökkentheti az energiaárakra nehezedő nyomást.

A megállapodás tényét Irán is megerősítette, de az iráni tévé úgy állította be, hogy azt Teherán harcolta ki. Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes közölte, hogy az egyetértési nyilatkozat végleges szövege elkészült, az ünnepélyes aláírásra pedig pénteken, Svájcban kerül sor. A közvetítésben élenjáró Pakisztán és Katar szintén megerősítette az alku létrejöttét.

A bejelentésre azonnal reagáltak a piacok. A Brent típusú nyersolaj ára közel négy százalékkal esett, míg az amerikai részvényindexek határidős jegyzései emelkedtek. A befektetők arra számítanak, hogy a világ egyik legfontosabb tengeri olajszállítási útvonalának újranyitása enyhítheti az ellátási kockázatokat.

A több mint száz napja tartó konfliktus február végén robbant ki, amikor az Egyesült Államok és Izrael támadásokat indított Irán ellen. Teherán válaszul rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre amerikai szövetségesek ellen a Perzsa-öböl térségében. A harcok következtében jelentősen megugrottak az energiaárak, és súlyosan visszaesett a térség kereskedelme és turizmusa.

A mostani megállapodás értelmében Irán harminc nap alatt fokozatosan megnyitja a Hormuzi-szorost, miközben eltávolítja a telepített aknákat.

Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan megszünteti az iráni kikötők elleni blokádot. A tervek szerint Teherán ismét exportálhat olajat a hatvannapos tűzszünet időszakában.

Az egyezség része az is, hogy Irán ismét megerősíti: nem kíván atomfegyvert kifejleszteni. A dúsított iráni uránkészlet jövőjéről pedig tárgyalások indulnak. Irán jelenleg több mint kilencezer kilogramm dúsított uránnal rendelkezik, amelyből mintegy négyszáznegyven kilogramm már közel áll a fegyverminőségű szinthez.

A tárgyalások sikerét még vasárnap is veszélyeztette egy izraeli légicsapás Bejrút déli részén.

Trump nyíltan bírálta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, és úgy fogalmazott: az akciónak nem lett volna szabad megtörténnie.

Vannak szkeptikusok is: Lindsey Graham republikánus szenátor, aki korábban támogatta az Irán elleni katonai fellépést, aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Teherán és Washington láthatóan eltérően értelmezi az egyezség egyes pontjait. A politikus szerint a végleges dokumentumot a Kongresszusnak is részletesen meg kell vizsgálnia, miközben JD Vance alelnököt nevezte az anyag megalkotójának.

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