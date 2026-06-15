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Nyitókép: Unsplash.com

Pusztító hőhullám érkezik, a napja is tudható már

Infostart / MTI

A jövő héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozatosan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet és beköszönt az év első hőhulláma: vasárnap délután már 32 és 37 Celsius-fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néhol záporok, zivatarok kialakulhatnak - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a déli vármegyékről is fokozatosan lehúzódik a front vastagabb felhőzete, ezt követően a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.

Kedden napos idő várható az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett és csak kis eséllyel fordulhat elő - leginkább nyugaton - egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.

Csütörtökön a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 10 és 18, délután

28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 13 és 20, délután 30 és 35 fok között alakul.

Szombaton túlnyomóan derült, száraz idő várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet hajnalban 15 és 21, délután 31 és 36 fok között alakul.

Vasárnap a túlnyomóan derült, száraz időben mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 17 és 23, délután 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.

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