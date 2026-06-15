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Nyitókép: mgturner/Getty Images

Bezár a híres magyar vendéglő

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Megújul a harmincéves Rosenstein Vendéglő, amely július 11-én zár be.

Határozatlan időre bezár az egyik világhírű magyar étterem. A Budapesten, a Mosonyi utcában, a Keleti mögött található harmincéves Rosenstein Vendéglő vasárnap este Facebook-bejegyzésében tudatta ezt a vendégekkel – írja a vg.hu.

„Július 11-én egy időre bezárjuk a Rosensteint, hogy megújítsuk a vendégteret, és felkészítsük a következő harminc évre” – közölte Rosenstein Róbert tulajdonos a vendéglő Facebook-oldalán.

Az étterem vezetését 2023-ban az alapító Rosenstein Tibortól a fia, Rosenstein Róbert vette át, aki a hazai gasztronómiai élet legkiemelkedőbb eseménye, a Dining Guide Év Étterme gála 2024-es díjátadóján a Dining Guide – Master Good Az Év Séfje díját kapta. A Rosensein a turisták és a hírességek körében is népszerű: 2023 áprilisában például Adrien Brody ünnepelte ötvenedik születésnapját a étteremben.

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