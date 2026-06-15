Teljesen pucér bringást fogtak el a rendőrök Csepelen

Nudista biciklist láttak még a múlt héten Csepel utcáin a járókelők, akik azonnal értesítették a rendőrséget. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán számolt be a történtekről.

A bejegyzés szerint a csepeli járőrök rövid keresés után megtalálták a meztelenül kerékpározó férfit, majd intézkedtek vele szemben.

A rendőrök az igazoltatást követően lezáratták a férfival kétkerekűjét, majd mivel zavartan viselkedett, bevitték a rendőrkapitányságra, ahova mentőt hívtak hozzá. A 45 éves férfit a mentők végül kórházba szállították.