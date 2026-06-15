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Graham Potter svéd szövetségi kapitány, miután a csapata 5-1-re gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja elsõ fordulójának Svédország-Tunézia mérkõzésén a Monterrey melletti Guadalupe BBVA Stadionjában 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/AP/Sofia Yaker

Édesapja miatt nem ünnepelte góljait a svédek duplázó csatára

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Egy 22 éves játékos számára, aki élete első világbajnoki mérkőzésén már a hetedik percben gólt szerez, minden ok megvan az örömre és a látványos ünneplésre. Ehhez képest a svédek támadója, Yasin Ayari nagyon visszafogottan fogadta az első, majd a második gólját is.

Ayari észak-afrikai származású, tunéziai apától és marokkói anyától született Svédországban. Lehetősége lett volna mind a válogatottban szerepelni, de 18 évesen úgy döntött, hogy a szüleié helyett saját szülőhazáját képviseli. Apja támogatta a döntést.

„Azt akartam, hogy Svédország színeiben játsszon – mondta Azzouz Ayari az Aftonbladet svéd újságnak, hozzátéve: – Éreznie kell, hogy visszaad valamit annak az országnak, amely gondoskodott róla.”

Azzouz Ayari vándorolt be annak idején Svédországba, a fia hétévesen kezdett játszani a svéd főváros – stadionjáról is híres egyik – negyedében, Solnában, a Råsunda ifjúsági csapatában. Utána az AIK-hoz igazolt, ahol egyébként édesanyja is dolgozott. 2020-ban debütált a felnőtt csapatban.

A támadó középpályást 2023-ban szerződtette az angol Premier League-ben szereplő Brighton & Hove Albion, és ugyanebben az évben debütált a svéd válogatottban is.

Amikor Ayaritól megkérdezték, hogy miért választotta a svéd sárga-kék mezt a tunéziai piros-fehér helyett, azt mondta, hogy számára „természetes” volt, hogy azt az országot képviselje, amelyben felnőtt.

Amikor decemberben megtartották a 2026-os világbajnokság sorsolását, Ayari kicsit bosszankodott: „Őrület, hogy végül velük kerültünk egy csoportba” – mondta.

Yasin Ayari két gólt szerzett, válogatottbeli pályafutása során először duplázott az A-válogatott mezében. Mindkét kezét felemelve a földre térdelt, szudzsudot csinálva. Nem ünnepelt – ellentétben a svéd szurkolókkal, akik hosszan éltették.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Édesapja miatt nem ünnepelte góljait a svédek duplázó csatára

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