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Cseresznye ládában a Mokos Pincészet ültetvényén Palkonya közelében 2018. május 29-én.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Mi van, ha lenyeljük a lárvát a cseresznyével?

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A 2026-os cseresznyeszezon elkerülhetetlen velejárója a kukacos gyümölcs, amely a cseresznyelégy lárváinak jelenlétére utal. Bár az egészséges emberi szervezet gond nélkül megbirkózik a véletlenül lenyelt lárvákkal, bizonyos egészségügyi állapotok mellett a paraziták fogyasztása már valós kockázatot jelenthet – figyelmeztet a szakember.

A cseresznyelégy nőstényei a fejlődő gyümölcsbe rakják petéiket, a kikelő lárvák (nyüvek) pedig a cseresznye húsával táplálkoznak. Sokan szembesülnek azzal a kellemetlen helyzettel, hogy evés közben fedezik fel a kártevőket. Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos tájékoztatása szerint az egészséges gyomorban termelődő, megfelelő mennyiségű gyomorsav azonnal elpusztítja a szervezetbe jutó lárvákat és az esetleges kórokozókat, így azok normál esetben nem okoznak megbetegedést – írja a penzcentrum.hu.

Egészen más a helyzet azonban a legyengült immunrendszerű embereknél, illetve azoknál, akiknek csökkent a gyomorsavtermelésük, vagy rendszeresen savlekötő, gyomorsav-termelést gátló gyógyszereket szednek. Náluk a túlélő lárvák elméletileg továbbjuthatnak a bélrendszerbe, ahol már

panaszokat és fertőzéseket válthatnak ki.

A háziorvos hangsúlyozta, hogy a fokozott kockázati csoportba tartoznak a vérképzőszervi vagy légzőszervi daganatos betegek, valamint a más okból immunhiányos állapotban lévő emberek, akiknek a szervezete védtelen lehet az ilyen jellegű parazita-fertőzésekkel szemben.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a fertőzött gyümölcs körbeharapása nem nyújt biztonságot, mivel a cseresznye húsában további peték vagy lárvák bújhatnak meg.

Hogyan szedhetjük ki a kukacot a gyümölcsből?

A kukacok eltávolítására létezik egy hatékony házi módszer: a cseresznyét egy-két órára hideg – lehetőleg jégkockákkal lehűtött – ecetes vízbe kell áztatni. A hirtelen hideg és az ecet hatására a lárvák elhagyják a gyümölcs belsejét, és felúsznak a víz felszínére, ahonnan könnyen eltávolíthatók. Egy alapos, tiszta vizes öblítés után a gyümölcs már biztonsággal fogyasztható.

A háziorvos kiemelte: a lárvák miatti kellemetlenség ellenére nem érdemes lemondani a cseresznyéről, mivel a nyár egyik legegészségesebb gyümölcse.

Kiemelkedő gyulladáscsökkentő hatással bír, gazdag C- és B-vitaminokban, valamint káliumban, rendszeres fogyasztása pedig bizonyítottan támogatja a szív- és érrendszer működését, és csökkenti a szervezet oxidatív stresszét.

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Kezdőlap    Életmód    Mi van, ha lenyeljük a lárvát a cseresznyével?

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