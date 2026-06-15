Törvényes a palesztinpárti szervezet betiltása a londoni fellebbviteli bíróság szerint

A bírói testület ezzel a határozattal megsemmisítette a londoni felsőbíróság februárban hozott döntését, amely aránytalannak és ezért törvénysértőnek mondta ki a Palestine Actiont szélsőséges terrorszervezetekkel azonos kategóriába soroló tavalyi kormányhatározatot.

A felsőbíróság ugyanakkor lehetőséget adott a kormánynak a fellebbezésre, és a londoni belügyminisztérium élt is ezzel a lehetőséggel, a fellebbviteli bíróság pedig hétfőn helyt adott a tárca keresetének.

A Palestine Action terrorszervezetté nyilvánításáról és betiltásáról szóló belügyminisztériumi határozat, amelyet a londoni parlament két háza előzőleg nagy többséggel jóváhagyott, tavaly júliusban lépett érvénybe.

A csoport ezután olyan szerveződésekkel került azonos jogi megítélés alá Nagy-Britanniában, mint az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet vagy az orosz Wagner zsoldoscsoport.

A Palestine Action társalapítója, Huda Ammori tavaly megfellebbezte a szerveződést terrorcsoporttá nyilvánító és betiltó belügyminisztériumi határozatot, és az elsőfokon eljáró londoni felsőbíróság februárban ki is mondta, hogy a tárca rendelkezése törvénysértő.

Ezt a végzést viszont a belügyminisztérium támadta meg a fellebbviteli bíróságon, amely hétfői határozatában kimondta: nem állja meg a helyét az az álláspont, amely a Palestine Actiont erőszakmentes engedetlenségi mozgalomnak állítja be.

A fellebbviteli fórum határozata szerint a Palestine Action nyíltan uszít olyan törvénysértő erőszakcselekményekre, amelyek már kimerítik a terrorizmus fogalmát. A tanácsvezető bíró úgy fogalmazott az ítélet indoklásában, hogy a Palestine Action nem hasonlítható a női egyenjogúságért küzdő egykori szüfrazsett-mozgalomhoz.

A Palestine Action két aktivistáját épp a napokban ítélték hét év és nyolc hónap, illetve öt év szabadságvesztésre, miután tavaly betörtek az izraeli Elbit hadiipari csoport egyik üzemébe a nyugat-angliai Bristolban és 1,2 millió font (csaknem 490 millió forint) anyagi kárt okoztak. A hosszabb börtönbüntetésre ítélt aktivista pöröllyel támadt a kivonuló rendőri osztag egyik tagjára, akinek eltörte a gerincét. A fiatal rendőrnő hónapokig lábadozott súlyos sérüléséből és az orvosi szakvélemény szerint csak a szerencsén múlt, hogy nem bénult meg.

A Palestine Action mellett a csoport betiltása óta számos nagyszabású demonstrációt tartottak Londonban. Ezeken a megmozdulásokon a Scotland Yard eddig csaknem háromezer embert vett őrizetbe terrorszervezet támogatásának gyanújával.

A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott terrorszervezetek támogatása súlyos bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

Nyitókép: Rendőrök őrizetbe vesznek egy palesztinbarát tüntetőt az Izrael gázai övezeti hadművelete ellen és a brit kormány által terrorszervezetnek nyilvánított és betiltott Palestine Action nevű szerveződés mellett tartott tiltakozóakción Londonban 2025. október 4-én.