2026. április 12. vasárnap Gyula
Szavazók az országgyûlési választáson a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, az átjelentkezõknek kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Itt vannak az utolsó, legfrissebb közvélemény-kutatói adatok – a választás hírei percről percre az urnazárás után

Infostart

A Medián mérése szerint simán győzhetett a Tisza, és közel van a kétharmados többséghez – a választások hírei az urnazárás után percről percre

2026.04.12. 19:58

Meghalt egy választó az egyik szavazókörben

A kiérkezett mentősöknek nem sikerült újraéleszteni.

2026.04.12. 19:56

Megkezdte a levélszavazatok felbontását az NVI

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte az országgyűlési választásra hozzájuk érkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Levélben a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar választópolgárok szavazhattak az országos listára. Az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe. Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 232 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált. (MTI)

2026.04.12. 19:52

Választás: a végleges eredményre még hosszú heteket várhatunk

Május elejéig is elhúzódhat az országgyűlési választás végleges eredményének megállapítása, ha minden jogorvoslati lehetőséget kihasználnak a jelöltek és jelölőszervezetek.

2026.04.12. 19:52

Itt vannak az utolsó, friss közvélemény-kutatói adatok – a választás hírei percről percre az urnazárás után

A Medián mérése szerint simán győzhetett a Tisza, és közel van a kétharmados többséghez – a választások hírei az urnazárás után percről percre

2026.04.12. 19:51

Magyar Péter megszólalt: „óvatosan bizakodók vagyunk, optimisták”

„Láttuk a friss kutatásokat, az információk alapján óvatosan bizakodók vagyunk, optimisták, de nem kutatást szeretnénk nyerni, ezért mindenkinek a türelmét szeretném kérni. Külön köszönöm a több mint 50 ezer önkéntesünknek, akik különböző feladatokat vállalva segítették a választások tisztaságát” – fogalmazott este fél 8-kor a Tisza Párt elnöke.

2026.04.12. 19:50

„Zöld boríték” felirattal adtak fehéret Lisszabonban

A külképviseleteken voksoláskor a szavazólapok mellé egy zöld színű borítékot adnak az ott szavazó magyaroknak, abba kell tenni a voksot, és úgy bedobni az urnába – a magyarországi lakóhellyel rendelkező külföldön élő magyraok így tudnak listára és egyéni jelöltre is szavazni. Ez régóta bejáratott gyakorlat, idén is így kellett volna lennie, és a világszerte működő 149 külképviseleti „vokspont” többségén így is volt. De nem mindenhol: Portugália fővárosában, Lisszabonban a Budapest 5-ös egyéni választókerület szavazólapjaihoz tartozó zöld borítékok valamiért hiányoztak, így az ottani külképviseleti választási iroda vészmegoldáshoz folyamodott. A HVG-hez is eljutott fényképen látható hivatalos dokumentum rögzíti, hogy a zöld borítékok nem kerültek elő, így ezek hiányának problémáját úgy oldották meg, hogy fogtak egy fehér borítékot, és arra hivatalosan, vastag filccel, nagybetűkkel ráírták: „ZÖLD BORÍTÉK”.

2026.04.12. 19:40

Alapjogokért Központ: két százalékos Fidesz-KDNP-győzelem várható

Az Alapjogokért Központ a választás előtti napokban készített ugyancsak reprezentatív felmérést, amely szerint jóval szorosabb végeredmény várható vasárnap este. Náluk a Fidesz-KDNP 44,5, míg a Tisza Párt 42 százalékon állt a biztos szavazók körében. Az Alapjogokért Központ legfrissebb kutatásán a Mi Hazánk 7 százalékot ért el, míg a DK 4, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,5 százalékot, vagyis hárompárti parlamentet jeleztek előre.

2026.04.12. 19:38

Gulyás Gergely: a magas részvétel minden eddiginél nagyobb felhatalmazást jelent

„Azt reméljük, hogy a kormánypártok megfelelő felhatalmazást kapnak”, mondta, kijelentette, 100 parlamenti mandátum megszerzésében bízik, amelyhez a kormányerőket 10 ezer aktivista segíthette hozzá.

2026.04.12. 19:38

Sulyok Tamás: a választás eredménye legitim felhatalmazást fog adni a győztesnek

Az országgyűlési választás rendben lezajlott, jelentős zavaró esemény nem történt.

2026.04.12. 19:38

Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Vannak körzetek, ahol még sorban állnak, de alapvetően országszerte befejeződött a választás, bezártak a szavazókörzetek nagy többsége. Soha nem látott részvételi rekordot hoztak az országgyűlési választások. Az utolsó, 18.30-as adatok szerint a jogosultak már 77,8 százaléka szavazott, ami több, mint bármelyik eddigi választáson ebben az időpontban. Megkezdődött a szavazatok számlálása.

2026.04.12. 19:37

A Závecz Research-nél 54-40 az arány

Závecz Tibor az ATV választási műsorában urnazárás után mutatta be a Závecz Research felmérését, amelyet április 7–9. között ezerfős, országosan reprezentatív mintán végzett. 80 százalék körül részvételi aránynál a Závecz Research becslése szerint a Tisza Párt a listás szavazatok 54 százalékát szerzi meg, a Fidesz–KDNP 40 százalékot kap. A Mi Hazánk 4 százalékon végez, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyaránt 1-1 százalékon marad, vagyis nem jutnak be a parlamentbe. A Závecz Research kutatás szerint a Tisza Párt 127–133 mandátumot szerezhet – a felső határ éppen eléri a kétharmadhoz szükséges 133-as számot. A Fidesz–KDNP 66–70 mandátumot kaphat.

2026.04.12. 19:36

A 21 Kutatóközpont is Tisza-győzelmet vetít előre

A 21 Kutatóközpont közlése szerint a Tisza Párt 55, a Fidesz 38 százalékát szerezheti meg a leadott szavazatoknak. A felmérés kétharmad-közeli eredménnyel számol a Tisza javára. A Mi Hazánk 5 százalékon áll, míg a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1-1 százalék körül, a hibahatár miatt a bejutás kérdése még nem dőlt el egyértelműen a 21 Kutatóközpont szerint. Magas, közel 80 százalékos részvétel mellett ez mintegy 3,2 millió Tisza- és 2,3 millió Fidesz-szavazót jelenthet, előbbi történelmi szint lenne. A becslések alapján a Tisza fölényes győzelemre készülhet, de a kétharmad nem biztos: a mandátumkalkuláció szerint 132 mandátumot szerezhet, a Fidesz 62-t, a Mi Hazánk 5-öt.

2026.04.12. 19:30

A Medián kétharmados többség határán lévő Tisza-győzelmet mért az utolsó napokban

A Tisza Párt a választási kampány utolsó öt napjában végzett Medián-felmérés szerint a listás szavazatok 55,5 százalékára számíthat, míg a Fidesz legvalószínűbb eredménye 37,9 százalék – közölte a hvg.hu.

A Mi Hazánk a prognózis szerint kiesik az Országgyűlésből, hasonlóan a DK-hoz és a kutyapárthoz. Mindez pedig azt jelenti, hogy a Tisza várható mandátumszáma 131-139 között mozog. 133-tól egy pártnak alkotmányozó kétharmada van.

Az utóbbi öt napban, keddtől szombatig 2286 felnőtt magyar állampolgárt kérdezett ki a Medián. A korrekciót követően a minta pontosan tükrözi a magyarországi felnőtt népesség életkor, nem, lakóhely és végzettség szerinti összetételét. Az adatok hibahatára +/- 2,2%.

A pártok valószínű listás szavazataránya: Tisza Párt: 55,5 Fidesz: 37,9 Mi Hazánk: 3,9 DK: 1,4 MKKP: 1,3 A Tisza tehát megszerezheti a szavazatok abszolút többségét. Mivel a roma nemzetiség először szerez mandátumot, így alakulhat a parlament összetétele: Tisza: 135 (131-139) Fidesz-KDNP: 63 (59-67) Roma nemzetiségi: 1

2026.04.12. 19:29

Itt követheti az urnazárás után az országgyűlési választások híreit

19 órakor a legtöbb helyen bezártak a szavazóurnák, néhány helyen még sorban állnak. Véget értek a 2026-os országgyűlési választások.

A híreket az urnazárásig ebben a percről percre tudósításban követtük.

Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Vannak körzetek, ahol még sorban állnak, de alapvetően országszerte befejeződött a választás, bezártak a szavazókörzetek nagy többsége. Soha nem látott részvételi rekordot hoztak az országgyűlési választások. Az utolsó, 18.30-as adatok szerint a jogosultak már 77,8 százaléka szavazott, ami több, mint bármelyik eddigi választáson ebben az időpontban. Megkezdődött a szavazatok számlálása.
 

Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról hamarosan érkeznek az első hivatalos részadatok. A választás előtt készült utolsó, most nyilvánosságra hozott felmréések szerint a Tisza a kétharmad, a Mi Hazánk a bejutás határán billeg. Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

2026. április 12. 20:01
Súlyos közlekedési baleset történt Pécel egyik szavazókörénél
