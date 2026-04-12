Itt vannak az utolsó, legfrissebb közvélemény-kutatói adatok – a választás hírei percről percre az urnazárás után

2026.04.12. 19:58 Meghalt egy választó az egyik szavazókörben A kiérkezett mentősöknek nem sikerült újraéleszteni.

2026.04.12. 19:56 Megkezdte a levélszavazatok felbontását az NVI A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte az országgyűlési választásra hozzájuk érkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Levélben a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar választópolgárok szavazhattak az országos listára. Az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe. Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 232 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált. (MTI)

2026.04.12. 19:52 Választás: a végleges eredményre még hosszú heteket várhatunk Május elejéig is elhúzódhat az országgyűlési választás végleges eredményének megállapítása, ha minden jogorvoslati lehetőséget kihasználnak a jelöltek és jelölőszervezetek.

2026.04.12. 19:52 Itt vannak az utolsó, friss közvélemény-kutatói adatok – a választás hírei percről percre az urnazárás után A Medián mérése szerint simán győzhetett a Tisza, és közel van a kétharmados többséghez – a választások hírei az urnazárás után percről percre

2026.04.12. 19:51 Magyar Péter megszólalt: „óvatosan bizakodók vagyunk, optimisták” „Láttuk a friss kutatásokat, az információk alapján óvatosan bizakodók vagyunk, optimisták, de nem kutatást szeretnénk nyerni, ezért mindenkinek a türelmét szeretném kérni. Külön köszönöm a több mint 50 ezer önkéntesünknek, akik különböző feladatokat vállalva segítették a választások tisztaságát” – fogalmazott este fél 8-kor a Tisza Párt elnöke.

2026.04.12. 19:50 „Zöld boríték” felirattal adtak fehéret Lisszabonban A külképviseleteken voksoláskor a szavazólapok mellé egy zöld színű borítékot adnak az ott szavazó magyaroknak, abba kell tenni a voksot, és úgy bedobni az urnába – a magyarországi lakóhellyel rendelkező külföldön élő magyraok így tudnak listára és egyéni jelöltre is szavazni. Ez régóta bejáratott gyakorlat, idén is így kellett volna lennie, és a világszerte működő 149 külképviseleti „vokspont” többségén így is volt. De nem mindenhol: Portugália fővárosában, Lisszabonban a Budapest 5-ös egyéni választókerület szavazólapjaihoz tartozó zöld borítékok valamiért hiányoztak, így az ottani külképviseleti választási iroda vészmegoldáshoz folyamodott. A HVG-hez is eljutott fényképen látható hivatalos dokumentum rögzíti, hogy a zöld borítékok nem kerültek elő, így ezek hiányának problémáját úgy oldották meg, hogy fogtak egy fehér borítékot, és arra hivatalosan, vastag filccel, nagybetűkkel ráírták: „ZÖLD BORÍTÉK”.

2026.04.12. 19:40 Alapjogokért Központ: két százalékos Fidesz-KDNP-győzelem várható Az Alapjogokért Központ a választás előtti napokban készített ugyancsak reprezentatív felmérést, amely szerint jóval szorosabb végeredmény várható vasárnap este. Náluk a Fidesz-KDNP 44,5, míg a Tisza Párt 42 százalékon állt a biztos szavazók körében. Az Alapjogokért Központ legfrissebb kutatásán a Mi Hazánk 7 százalékot ért el, míg a DK 4, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,5 százalékot, vagyis hárompárti parlamentet jeleztek előre.

2026.04.12. 19:38 Gulyás Gergely: a magas részvétel minden eddiginél nagyobb felhatalmazást jelent „Azt reméljük, hogy a kormánypártok megfelelő felhatalmazást kapnak”, mondta, kijelentette, 100 parlamenti mandátum megszerzésében bízik, amelyhez a kormányerőket 10 ezer aktivista segíthette hozzá.

2026.04.12. 19:38 Sulyok Tamás: a választás eredménye legitim felhatalmazást fog adni a győztesnek Az országgyűlési választás rendben lezajlott, jelentős zavaró esemény nem történt.

2026.04.12. 19:38 Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig? Vannak körzetek, ahol még sorban állnak, de alapvetően országszerte befejeződött a választás, bezártak a szavazókörzetek nagy többsége. Soha nem látott részvételi rekordot hoztak az országgyűlési választások. Az utolsó, 18.30-as adatok szerint a jogosultak már 77,8 százaléka szavazott, ami több, mint bármelyik eddigi választáson ebben az időpontban. Megkezdődött a szavazatok számlálása.

2026.04.12. 19:37 A Závecz Research-nél 54-40 az arány Závecz Tibor az ATV választási műsorában urnazárás után mutatta be a Závecz Research felmérését, amelyet április 7–9. között ezerfős, országosan reprezentatív mintán végzett. 80 százalék körül részvételi aránynál a Závecz Research becslése szerint a Tisza Párt a listás szavazatok 54 százalékát szerzi meg, a Fidesz–KDNP 40 százalékot kap. A Mi Hazánk 4 százalékon végez, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyaránt 1-1 százalékon marad, vagyis nem jutnak be a parlamentbe. A Závecz Research kutatás szerint a Tisza Párt 127–133 mandátumot szerezhet – a felső határ éppen eléri a kétharmadhoz szükséges 133-as számot. A Fidesz–KDNP 66–70 mandátumot kaphat.

2026.04.12. 19:36 A 21 Kutatóközpont is Tisza-győzelmet vetít előre A 21 Kutatóközpont közlése szerint a Tisza Párt 55, a Fidesz 38 százalékát szerezheti meg a leadott szavazatoknak. A felmérés kétharmad-közeli eredménnyel számol a Tisza javára. A Mi Hazánk 5 százalékon áll, míg a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1-1 százalék körül, a hibahatár miatt a bejutás kérdése még nem dőlt el egyértelműen a 21 Kutatóközpont szerint. Magas, közel 80 százalékos részvétel mellett ez mintegy 3,2 millió Tisza- és 2,3 millió Fidesz-szavazót jelenthet, előbbi történelmi szint lenne. A becslések alapján a Tisza fölényes győzelemre készülhet, de a kétharmad nem biztos: a mandátumkalkuláció szerint 132 mandátumot szerezhet, a Fidesz 62-t, a Mi Hazánk 5-öt.

2026.04.12. 19:30 A Medián kétharmados többség határán lévő Tisza-győzelmet mért az utolsó napokban A Tisza Párt a választási kampány utolsó öt napjában végzett Medián-felmérés szerint a listás szavazatok 55,5 százalékára számíthat, míg a Fidesz legvalószínűbb eredménye 37,9 százalék – közölte a hvg.hu. A Mi Hazánk a prognózis szerint kiesik az Országgyűlésből, hasonlóan a DK-hoz és a kutyapárthoz. Mindez pedig azt jelenti, hogy a Tisza várható mandátumszáma 131-139 között mozog. 133-tól egy pártnak alkotmányozó kétharmada van. Az utóbbi öt napban, keddtől szombatig 2286 felnőtt magyar állampolgárt kérdezett ki a Medián. A korrekciót követően a minta pontosan tükrözi a magyarországi felnőtt népesség életkor, nem, lakóhely és végzettség szerinti összetételét. Az adatok hibahatára +/- 2,2%. A pártok valószínű listás szavazataránya: Tisza Párt: 55,5 Fidesz: 37,9 Mi Hazánk: 3,9 DK: 1,4 MKKP: 1,3 A Tisza tehát megszerezheti a szavazatok abszolút többségét. Mivel a roma nemzetiség először szerez mandátumot, így alakulhat a parlament összetétele: Tisza: 135 (131-139) Fidesz-KDNP: 63 (59-67) Roma nemzetiségi: 1