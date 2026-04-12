2026. április 12. vasárnap
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (j) és Nacsa Lõrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára sajtótájékoztatót tart a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt eredményváró rendezvényén a Bálna Kulturális Központban 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Gulyás Gergely: a magas részvétel minden eddiginél nagyobb felhatalmazást jelent

„Azt reméljük, hogy a kormánypártok megfelelő felhatalmazást kapnak”, mondta, kijelentette, 100 parlamenti mandátum megszerzésében bízik, amelyhez a kormányerőket 10 ezer aktivista segíthette hozzá.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az urnabontás utáni percekben sajtótájékoztatóján elmondta, 40 ezer ember dolgozott a választás lebonyolításán.

Köszönetet mondott a rendkívüli részvételért, ami annak a jele, hogy a magyar demokrácia rendkívül erős.

Jelezte, számtalan bejelentés érkezett a választás tisztaságával kapcsolatban, de összességében a választás megfelelő keret volt a véleménynyilvánításhoz.

„Azt reméljük, hogy a kormánypártok megfelelő felhatalmazást kapnak”, mondta, kijelentette, 100 parlamenti mandátum megszerzésében bízik, amelyhez a kormányerőket 10 ezer aktivista segíthette hozzá.

Jelezte azt is: a magas részvétel minden eddiginél nagyobb felhatalmazást jelent majd.

Nacsa Lőrinc (KDNP) szintén megszólalt a tájékoztatón, szerinte erős üzenet a demokrácia számára a rekordmagas részvételi arány, megköszönte külön a kormányerők támogatóinak és a levélszavazó külhoni magyaroknak, akiknek a száma szintén rekordot döntött.

„1500 bejelentést kaptunk választási csalás lehetőségéről az ellenfeleinket érintően” – mondta még Nacsa Lőrinc a rövid tájékoztatón.

Kezdőlap    Belföld    Gulyás Gergely: a magas részvétel minden eddiginél nagyobb felhatalmazást jelent

Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Vannak körzetek, ahol még sorban állnak, de alapvetően országszerte befejeződött a választás, bezártak a szavazókörzetek nagy többsége. Soha nem látott részvételi rekordot hoztak az országgyűlési választások. Az utolsó, 18.30-as adatok szerint a jogosultak már 77,8 százaléka szavazott, ami több, mint bármelyik eddigi választáson ebben az időpontban. Megkezdődött a szavazatok számlálása.
 

Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról hamarosan érkeznek az első hivatalos részadatok. A választás előtt készült utolsó, most nyilvánosságra hozott felmréések szerint a Tisza a kétharmad, a Mi Hazánk a bejutás határán billeg.  Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

2026. április 12. 20:01
Súlyos közlekedési baleset történt Pécel egyik szavazókörénél
2026. április 12. 19:54
Meghalt egy választó az egyik szavazókörben
