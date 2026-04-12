Gulyás Gergely: a magas részvétel minden eddiginél nagyobb felhatalmazást jelent

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az urnabontás utáni percekben sajtótájékoztatóján elmondta, 40 ezer ember dolgozott a választás lebonyolításán.

Köszönetet mondott a rendkívüli részvételért, ami annak a jele, hogy a magyar demokrácia rendkívül erős.

Jelezte, számtalan bejelentés érkezett a választás tisztaságával kapcsolatban, de összességében a választás megfelelő keret volt a véleménynyilvánításhoz.

„Azt reméljük, hogy a kormánypártok megfelelő felhatalmazást kapnak”, mondta, kijelentette, 100 parlamenti mandátum megszerzésében bízik, amelyhez a kormányerőket 10 ezer aktivista segíthette hozzá.

Jelezte azt is: a magas részvétel minden eddiginél nagyobb felhatalmazást jelent majd.

Nacsa Lőrinc (KDNP) szintén megszólalt a tájékoztatón, szerinte erős üzenet a demokrácia számára a rekordmagas részvételi arány, megköszönte külön a kormányerők támogatóinak és a levélszavazó külhoni magyaroknak, akiknek a száma szintén rekordot döntött.

„1500 bejelentést kaptunk választási csalás lehetőségéről az ellenfeleinket érintően” – mondta még Nacsa Lőrinc a rövid tájékoztatón.