Brit fegyveres állítottak meg egy orosz hajót Anglia partjainál

A hat órán át tartó vasárnap hajnali akció során a brit királyi tengerészgyalogság kommandósai és az Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) különleges feladatokra kiképzett szakértői léptek a hajó fedélzetére.
A tartályhajót ideiglenesen Anglia déli partjai előtt lehorgonyozzák és megfigyelés alatt tartják annak kiderítésére, hogy nem ad-e okot környezeti vagy biztonsági aggályokra - fogalmaz tájékoztatásában a brit védelmi tárca.
Nagy-Britannia először állított meg önálló akció keretében orosz kereskedelmi hajót az árnyékflota elleni szankciók érvényesítése óta.
Keir Starmer brit miniszterelnök márciusban engedélyezte, hogy brit katonák olyan hajók fedélzetére léphessenek, amelyek az orosz árnyékflottához tartoznak, brit büntetőintézkedések vannak érvényben velük szemben és Nagy-Britannia területi vizein próbálnak áthaladni.
A londoni kormányfői hivatal akkori tájékoztatása szerint egy-egy ilyen hajó elfogása esetén büntetőjogi eljárás indulhat a tulajdonosok, az üzemeltetők és a személyzet ellen a brit szankciós jogszabályok megsértése címén.
A kereskedelmi hajók nemzetközi nyilvántartása szerint a brit fegyveres erők által vasárnap lefoglalt Szmirtosz 2009-ben épült, 107 ezer tonna befogadóképességű, 244 méter hosszú tartályhajó, amely jelenleg hivatalosan kameruni zászló alatt közlekedik.
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