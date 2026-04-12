Így értékelik a nemzetközi megfigyelők a magyar választást

Közleményükben azt írták: több hetes előkészítő munkát követően a választás napján a LCFFE több mint 80 megfigyelője az egész ország területén monitorozta a választási eljárást. A megfigyelők munkájuk során 45 országgyűlési egyéni választókerületben több mint 70 szavazókört ellenőriztek.

A választási megfigyelők összességében pozitívan értékelték a választások általános lebonyolítását és a szavazókörökben látottakat, és nem tapasztaltak olyan jelentős incidenst, amely érdemben befolyásolta volna a választási eljárás integritását, szabályszerű lebonyolítását. A misszió tagjai jelenleg is végzik munkájukat, több szavazókörben nyomon követik a szavazatok számlálását – tették hozzá.

Hozzátették: a szavazatszámláló bizottságok megfelelően felkészültek voltak a megkülönböztetett figyelmet igénylő választópolgárok – köztük a fogyatékossággal élők – fogadására. Azok számára, akik személyesen nem tudták leadni szavazatukat, biztosították a mozgóurna igénybevételének lehetőségét. Minden választópolgár két szavazólapot kapott (egy országos listára és egy egyéni jelöltre szólót), a szavazófülkék igénybevételével pedig biztosított volt a szavazat titkossága is.

Közölték: a választási megfigyelők munkájuk során tapasztaltak incidenseket, de azok sem egyenként, sem összességükben nem jelentették azt, hogy ne teljesülnének az európai választási sztenderdek. A sajtóhírek és a választási szervek tájékoztatása alapján kis számban előfordultak jelentősebb incidensek is, többnyire az ellenzéki pártokhoz köthetők – például egy vezető ellenzéki jelölt testőre pártjelvénnyel lépett be egy szavazókörbe –, azonban ezek sem befolyásolták érdemben a választások szakszerű lebonyolítását.

A szervezet azt írta: a választási bizottságok tagjai nem emeltek kifogást a nemzetközi megfigyelők jelenléte ellen – amely a szabad és tisztességes választások garanciája –, és minden, a választások lebonyolításával kapcsolatos kérdésre válaszoltak. A választási bizottságok valamennyi politikai párt által delegált tagokból, valamint a helyi önkormányzatok által választott független tagokból álltak.

A választópolgárok szabadon gyakorolták szavazati jogukat – emelték ki.

A Liberty Coalition választási megfigyelői misszió folytatja munkáját, és további tájékoztatást, valamint értékelést nyújt majd a választási eljárás egészéről, ideértve a kampányidőszakot is, amely során komoly aggodalomra adtak okot a külföldi – többek között szupranacionális szereplők részéről – befolyásolási kísérletek, illetve a Magyarország energiabiztonságára vonatkozó fenyegetés Ukrajna részéről – olvasható a szervezet közleményében.