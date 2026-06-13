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Nyitókép: gyermekvasut.hu/

Vitézy Dávid: a világon nincs még egy ilyen

Infostart / MTI

150 gyermekvasutast avattak a világon egyedülálló vonalon.

Százötven fiatalt avattak gyermekvasutassá a Gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásán szombaton. Az eseményen a közlekedési és beruházási miniszter azt mondta: a Gyermekvasút Magyarország különleges értéke, és ennek az örökségnek a képviselőjévé vált minden felavatott gyermekvasutas.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy a világon nincs még egy olyan, utasokat szállító, biztosítóberendezéssel felszerelt, ilyen hosszú vasútüzem, amelynek rendes forgalmi szolgálatában 10-14 éves gyerekek is részt vesznek.

Ők szolgálatukkal segítik a vasúti közlekedést, egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy legyen lelkes utánpótlása a vasútnak - tette hozzá.

"Legyünk erre büszkék, hiszen ez egy egészen egyedülálló dolog, gyermekvasutasnak lenni önmagában is kiváltság és teljesítmény" - fogalmazott.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a gyermekvasutassá váláshoz kiváló tanulmányi eredményre és komoly elkötelezettségre van szükség. Ez szerinte jó alapot teremthet ahhoz, hogy a magyar vasúti közlekedés később is számíthasson a most felavatott fiatalok szolgálatára.

"A Gyermekvasút sok vezetőt adott már a magyar közlekedéspolitikának, volt MÁV személyszállítási vezérigazgató, MÁV vezérigazgató, államtitkár is, aki gyermekvasutas volt, de miniszter még nem, (...) úgyhogy előttetek a lehetőség, hogy az első gyermekvasutas közlekedési miniszterek legyetek a jövőben" - mondta.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy a kormány tagjaként azon fog dolgozni, hogy a magyar vasút a jövő közlekedési eszköze lehessen, de fontos, hogy a gyerekek, az egyetemre tartó fiatalok, a most gyermekvasúti szolgálatukat végzők mind a jövőt lássák a magyar vasútban.

A vasúti közlekedés a legfenntarthatóbb, legtisztább közlekedési mód, akár áruszállításról, akár személyszállításról legyen szó - mutatott rá, hozzátéve, hogy a vasútfejlesztés ezért válik a közlekedéspolitika központi kérdésévé világszerte.

Kiemelte, hogy a magyar kormány újra méltó rangjára kívánja emelni a magyar vasutat, többek közt új járművek beszerzésével, valamint pálya- és állomásfelújításokkal.

A tárcavezető arra bíztatta a felavatott gyermekvasutasokat, hogy ne csak néhány év távlatában, hanem akár életpályaként is gondoljanak a vasútra, akár mozdonyvezetőként, akár vezető jegyvizsgálóként, akár biztosítóberendezési szakemberként, akár vezérigazgatóként, államtitkárként vagy miniszterként is járják be végül a közlekedési karrier pályáját - fűzte hozzá.

Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója Magyarország egyik legkülönlegesebb gyermekintézményének nevezte a Gyermekvasutat, amelyből számtalan karrier, barátság, házasság és család indult el.

A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy tavaly több vágány- és váltójavítást végeztek a Gyermekvasúton, váltót cseréltek a vontatási telepen, továbbá megkezdődött a Szépjuhászné állomás műemléki rekonstrukciója is.

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