Tisza Párt-sajtótájékoztató este 9 előtt: hatalmas felhatalmazással lehet majd kormányt alakítani

Történelmet írt a Tisza Párt – jelentette be Tóth Péter kampányfőnök a Tisza eredményváróján este 9 óra előtt. Történelmi felhatalmazásról is beszélt, és büszkeségének adott hangot a párt csapatával kapcsolatban.

Olyan embereket integrált a kampányba szerinte, akik életükben nem vettek részt kampányokban, de a „szív” kulcsfontosságúnak bizonyult a kampányban szerinte. Nekik mind megköszönte a munkájukat, ugyanígy az önkénteseknek is, akik két évig éjt nappallá téve dolgoztak, mintegy 50 ezren.

Azt is mondta, minden szavazókörben 3 önkéntest akartak, ennél több is lett, majdnem a kétszerese.

Sokan vitatták, hogy a Tisza Párt sikeres lehet a választásokon, „amit most látunk, hogy olyan választókerületekben is vezetünk, ahol 2002 vagy 2006 óta a Fideszen kívül nem volt más képviselő” – tette hozzá.

Leszögezte, hatalmas felhatalmazással lehet majd kormányt alakítani.

74 százalékos részvételt tippelt, 78-79 százalékos lehet a vége, ám várja az eredményeket, hogy ennél többet mondhasson.