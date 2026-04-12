A Kutyapárt listavezetője szerint ha nem jutnak be a parlamentbe, hátrébb kell lépnie

Hét után kicsivel folyamatosan gyülekeztek az érdeklődők és a párt tagjai a Magyar Kétfarkú Kutya Párt eredményváróján a Metro Clubban – számolt be a Telex.

„Annyira magas a részvétel, hogy ezt nem lehet csak a Fidesznek betudni, de PTSD-m van az Orbán rendszerben, volt már nagy pofára esés a magas részvétel után is” – mondta Nagy Dávid, a párt listavezetője a lapnak.

Szerinte nekik kedvez, hogy a nagyvárosokban, különösen Budapesten is magas a részvétel. „Ha nem jutunk be, hátrébb kell lépnem” – mondta az esetleges eredményről. Arról, mi lesz, ha az egy százalékot se érik el, azt mondta, „az nagyon para lenne”. Egyébként úgy érzi, kormányváltás lesz.