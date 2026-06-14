Dörner György keményen fogalmazott az új kormányról

Dörner György elképedéssel fogadta a választási eredményeket, amelyeket az 1994-es politikai helyzethez hasonlított. Kifejtette, hogy az új kormányzatban nem lát határozott elképzelést vagy világnézetet. A Tisza Párt térnyerését ideológiai alapok nélküli bosszúpolitikával magyarázta, amely meglátása szerint nem szolgálhat tartós alapként egy ország vezetéséhez – olvasható a demokrata.hu-n.

A kulturális közeg helyzetét értékelve a színigazgató úgy fogalmazott, hogy a területen továbbra is a kommunista időszak reflexei érvényesülnek, és a rendszerváltozás óta nem történt érdemi elmozdulás.

Sérelmezte Wass Albert, Herczeg Ferenc és Csurka István műveinek háttérbe szorulását,

illetve ellehetetlenítését. Dörner György kitért arra is, hogy az általa támogatott politikai oldal is folyamatos hibákat és ostobaságokat követett el a kultúra területén

Az Újszínház vezetője radikális technológiaellenes álláspontot is megfogalmazott.

Saját bevallása szerint sem otthonában, sem a munkahelyén nem használ internetet, a mobiltelefonok és a digitális elérhetőség elterjedését pedig a személyes szabadság és a jogok durva korlátozásaként értékeli, amely kiszolgáltatottá teszi a társadalmat.