ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 14. vasárnap Vazul
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az idén Kossuth-díjjal kitüntetett Dörner György színművész, kiváló és érdemes művész, az Újszínház ügyvezető igazgatója otthonában, Leányfalun 2020. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/Cseke Csilla

Dörner György keményen fogalmazott az új kormányról

Infostart

Az Újszínház igazgatója éles kritikával illette az új politikai vezetést, a kulturális élet állapotát, valamint a technológiai fejlődés társadalmi hatásait – derül ki a színművész legfrissebb interjújából.

Dörner György elképedéssel fogadta a választási eredményeket, amelyeket az 1994-es politikai helyzethez hasonlított. Kifejtette, hogy az új kormányzatban nem lát határozott elképzelést vagy világnézetet. A Tisza Párt térnyerését ideológiai alapok nélküli bosszúpolitikával magyarázta, amely meglátása szerint nem szolgálhat tartós alapként egy ország vezetéséhez – olvasható a demokrata.hu-n.

A kulturális közeg helyzetét értékelve a színigazgató úgy fogalmazott, hogy a területen továbbra is a kommunista időszak reflexei érvényesülnek, és a rendszerváltozás óta nem történt érdemi elmozdulás.

Sérelmezte Wass Albert, Herczeg Ferenc és Csurka István műveinek háttérbe szorulását,

illetve ellehetetlenítését. Dörner György kitért arra is, hogy az általa támogatott politikai oldal is folyamatos hibákat és ostobaságokat követett el a kultúra területén

Az Újszínház vezetője radikális technológiaellenes álláspontot is megfogalmazott.

Saját bevallása szerint sem otthonában, sem a munkahelyén nem használ internetet, a mobiltelefonok és a digitális elérhetőség elterjedését pedig a személyes szabadság és a jogok durva korlátozásaként értékeli, amely kiszolgáltatottá teszi a társadalmat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Dörner György keményen fogalmazott az új kormányról

kritika

dörner györgy

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pattanásig feszült a helyzet Trump és az ázsiai kormányfő sorsdöntő találkozója előtt

Pattanásig feszült a helyzet Trump és az ázsiai kormányfő sorsdöntő találkozója előtt

Marco Rubio amerikai külügyminiszter megvédte az USA Hormuzi-szorosban képviselt álláspontját, miután az amerikai haditengerészet csapásaiban három indiai tengerész életét vesztette - jelentette a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Irány Csehország, itt vannak a 2026-os matrica árak: cseh autópálya-matrica vásárlás

Irány Csehország, itt vannak a 2026-os matrica árak: cseh autópálya-matrica vásárlás

Mennyi a cseh autópálya-matrica ára 2026-ban? Mutatjuk a díjakat, a kedvezményeket, a vásárlási lehetőségeket és a bírságkockázatokat.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran casts doubt on timing

Trump says US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran casts doubt on timing

The US president's comments come as Iran says an exact date has not been decided.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 14. 09:50
Az egészen fiatalok között is megjelent a szifilisz, és egyre több fertőzött csecsemő születik Magyarországon
2026. június 14. 08:46
Az éjjel tragédia történt a vasúton
×
×