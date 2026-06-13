ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 13. szombat Anett, Antal
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/ Román Kulturális Minisztérium

Leomlott egy erdélyi műemléktemplom erődítésének fala

Infostart

A jelenlegi templom egy korábbi bazilika külső falaira épült, háromhajós, bordás rácsos boltozata van. Tornyokkal megerősített parasztvár veszi körül, melynek egy, vélhetően a XIV. századból származó gótikus kápolna is része

Leomlott a XV. századi evangélikus erődtemplom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán (Mosna), a szombat virradóra történt balesetnek nincsenek áldozatai - közölte szombaton Facebook-oldalán a román kormány kulturális minisztériuma.

A Szeben megyei községben éjszaka, 1.40 óra körül történt a falomlás - közölte a szaktárca. Mint írták, a helyi hatóságok arról értesítették őket, hogy a templom körüli, egykor védelmi funkciókat szolgáló kőfal északi, park felőli oldala omlott le, áldozatok nincsenek.

Közölték, hogy a polgármesteri hivatal illetékesei és a helyi rendőrség az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítette a falomlás helyszínét. Az értékes műemléképület látogatására betervezett hétvégi vezetett túrákat is törölték.

A kulturális minisztérium hangsúlyozta, hogy folyamatosan kapcsolatban áll a Szeben megyei kulturális igazgatósággal és az örökségvédelmi szakemberekkel, akik felmérik a helyzetet, hogy megállapítsák, milyen beavatkozásra van szükség a műemlék biztonságossá tételéhez.

Emlékeztettek, hogy az épületegyüttes északi oldalán legutóbb 2017-ben végeztek sürgősségi állagmegőrzési munkálatokat a minisztérium engedélyével. Az épület megtámasztását és biztonságossá tételét szolgáló beavatkozást a romániai szász evangélikus egyház finanszírozta. A munkálatokat azonban nem vették át hivatalosan, ugyanis ezek megálltak a régészeti feltárásnál, anélkül, hogy a projekt további szakaszait megvalósították volna - tették hozzá.

Az egykor szászok lakta Muzsna (németül Meschen) műemlék erődtemploma a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma. 1480 és 1486 között épült, az építkezést a híres nagyszebeni szász kőműves, Andreas Lapicida vezette. Orgonáját a bécsi Carl Hesse mester készítette, 2014-ben helyezték újra üzembe.

A jelenlegi templom egy korábbi bazilika külső falaira épült, háromhajós, bordás rácsos boltozata van. Tornyokkal megerősített parasztvár veszi körül, melynek egy, vélhetően a XIV. századból származó gótikus kápolna is része. Az erődítmény építését 1520-ban kezdték, a téglalap alakzatú, bástyákkal is rendelkező vár falai 9 méter magasak, kaputornya délkeleti irányba néz.

A templom a várfallal együtt az erdélyi szász építészet egyik műremeke. A várfal helyiségeiben - melyek annak idején a lakosok élelmének tárolására szolgáltak - a falut egykor lakó szászok életmódját bemutató múzeum működik.

Erdélyben, a történelmileg szászok által lakott Királyföldön korábban is volt példa falomlásra értékes középkori erődtemplomoknál, melyek a hívek rendszerváltás előtti Németországba távozásával többnyire gazdátlanul maradtak.

2016-ban a Brassó megyei Szászveresmart (románul Rotbav, németül Rothbach) XIII. századi, román stílusban épült erődtemplomának tornya, illetve a templom egy része omlott le, majd Rádos (románul Roades, németül Radeln) XV. századi templomának tornya omlott össze. Vlad Alexandrescu akkori román művelődési miniszter sürgősségi pénzalap létrehozását javasolta a veszélyeztetett épített örökség megmentése céljából. A szaktárca adatai szerint ugyanis több mint 600 műemlék épület áll az összeomlás szélén Romániában, elsősorban a gazdátlanul maradt szász erődtemplomokat fenyegeti a megsemmisülés veszélye.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Leomlott egy erdélyi műemléktemplom erődítésének fala

erdély

műemlék

muzsna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Miután újra, egy évre megválasztotta Fidesz-elnöknek a párt kongresszusa, Orbán Viktor zárszót mondott. „Generációváltás kell a párt élén, jöjjenek a harmincasok, negyvenesek. Ezt fogom előkészíteni, ezért kértem csupán egy évet” – mondta a volt miniszterelnök. Előzőleg a Fidesz-kongresszus egyhangúlag megváltoztatta a párt alapszabályát, vége a választókerületi rendszernek. Politikai nyilatkozatokat is elfogadtak a migrációs paktumról és a közjogi méltóságok leváltásáról.
 

Újra megválasztotta Orbán Viktort pártelnöknek a Fidesz – a kongresszus több más fontos döntést is hozott

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teherán hűti Trump és a pakisztáni elnök optimizmusát

Teherán hűti Trump és a pakisztáni elnök optimizmusát

Ellentmondásos nyilatkozatok láttak napvilágot az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárását célzó keretmegállapodás aláírásának időpontjáról. Miközben Washington és a közvetítő szerepét betöltő Pakisztán vasárnapra jelezte a megállapodás létrejöttét, Teherán cáfolta, hogy ilyen hamar sor kerülne az aláírásra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 450 millió forintos főnyereményt a 24. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

BBC
Business Sport Travel Science
Israel carries out air strikes on Lebanon, state media says, as Iran claims deal with US near

Israel carries out air strikes on Lebanon, state media says, as Iran claims deal with US near

The strikes come as Iran's foreign minister says a deal to end fighting with the US is close.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 13. 17:30
Így ünnepelték a brit uralkodó hivatalos születésnapját - videó
2026. június 13. 17:15
Ezrek tüntettek Belfastban a rasszizmus ellen
×
×