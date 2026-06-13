Leomlott egy erdélyi műemléktemplom erődítésének fala

Leomlott a XV. századi evangélikus erődtemplom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán (Mosna), a szombat virradóra történt balesetnek nincsenek áldozatai - közölte szombaton Facebook-oldalán a román kormány kulturális minisztériuma.

A Szeben megyei községben éjszaka, 1.40 óra körül történt a falomlás - közölte a szaktárca. Mint írták, a helyi hatóságok arról értesítették őket, hogy a templom körüli, egykor védelmi funkciókat szolgáló kőfal északi, park felőli oldala omlott le, áldozatok nincsenek.

Közölték, hogy a polgármesteri hivatal illetékesei és a helyi rendőrség az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítette a falomlás helyszínét. Az értékes műemléképület látogatására betervezett hétvégi vezetett túrákat is törölték.

A kulturális minisztérium hangsúlyozta, hogy folyamatosan kapcsolatban áll a Szeben megyei kulturális igazgatósággal és az örökségvédelmi szakemberekkel, akik felmérik a helyzetet, hogy megállapítsák, milyen beavatkozásra van szükség a műemlék biztonságossá tételéhez.

Emlékeztettek, hogy az épületegyüttes északi oldalán legutóbb 2017-ben végeztek sürgősségi állagmegőrzési munkálatokat a minisztérium engedélyével. Az épület megtámasztását és biztonságossá tételét szolgáló beavatkozást a romániai szász evangélikus egyház finanszírozta. A munkálatokat azonban nem vették át hivatalosan, ugyanis ezek megálltak a régészeti feltárásnál, anélkül, hogy a projekt további szakaszait megvalósították volna - tették hozzá.

Az egykor szászok lakta Muzsna (németül Meschen) műemlék erődtemploma a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma. 1480 és 1486 között épült, az építkezést a híres nagyszebeni szász kőműves, Andreas Lapicida vezette. Orgonáját a bécsi Carl Hesse mester készítette, 2014-ben helyezték újra üzembe.

A jelenlegi templom egy korábbi bazilika külső falaira épült, háromhajós, bordás rácsos boltozata van. Tornyokkal megerősített parasztvár veszi körül, melynek egy, vélhetően a XIV. századból származó gótikus kápolna is része. Az erődítmény építését 1520-ban kezdték, a téglalap alakzatú, bástyákkal is rendelkező vár falai 9 méter magasak, kaputornya délkeleti irányba néz.

A templom a várfallal együtt az erdélyi szász építészet egyik műremeke. A várfal helyiségeiben - melyek annak idején a lakosok élelmének tárolására szolgáltak - a falut egykor lakó szászok életmódját bemutató múzeum működik.

Erdélyben, a történelmileg szászok által lakott Királyföldön korábban is volt példa falomlásra értékes középkori erődtemplomoknál, melyek a hívek rendszerváltás előtti Németországba távozásával többnyire gazdátlanul maradtak.

2016-ban a Brassó megyei Szászveresmart (románul Rotbav, németül Rothbach) XIII. századi, román stílusban épült erődtemplomának tornya, illetve a templom egy része omlott le, majd Rádos (románul Roades, németül Radeln) XV. századi templomának tornya omlott össze. Vlad Alexandrescu akkori román művelődési miniszter sürgősségi pénzalap létrehozását javasolta a veszélyeztetett épített örökség megmentése céljából. A szaktárca adatai szerint ugyanis több mint 600 műemlék épület áll az összeomlás szélén Romániában, elsősorban a gazdátlanul maradt szász erődtemplomokat fenyegeti a megsemmisülés veszélye.