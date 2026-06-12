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ARÉNA - PODCASTOK
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Nyitókép: arinahabich/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Grexa Liliána, Rudolf Péter, Marsai Viktor, Dénes Ferenc és Dénes Tamás, valamint Karácsony Gergely.

Szombat

11.00 Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló

14.00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója

16.00 Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója

18.00 Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke

23.00 Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese

Vasárnap

5.00 Unoka Zsolt pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense

8.00 Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense

13.00 Dénes Ferenc sportközgazdász és Dénes Tamás, az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró

14.00 Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa

16.00 Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke

18.00 Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere

23.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
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