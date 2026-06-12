Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló
14.00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója
16.00 Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
18.00 Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke
23.00 Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese
Vasárnap
5.00 Unoka Zsolt pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
8.00 Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
13.00 Dénes Ferenc sportközgazdász és Dénes Tamás, az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
14.00 Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
16.00 Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke
18.00 Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere
23.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője