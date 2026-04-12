Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

Toroczkai László Mi Hazánk-elnök a választás éjszakáján kiemelte a magas részvételi arányt az országgyűlési választásokon, majd megköszönte a párt híveinek, hogy nem hagyták magukat becsapni, elherdálni a szavazatukat, a túlerővel és az elhallgatással szemben sem.

Becsületesnek és tisztességesnek nevezte pártja kampányát, amelynek résztvevői felé szintén köszönetét fejezte ki.

Értékelve a választások eredményét, elmondta: hosszú ideje azt mondta, hárompárti Országgyűlés alakul, és ez így is lesz, és az eddigi parlamenti pártok közül az egyetlen, amely megőrizte támogatottságát, a többi párt megsemmisült, összeomlott, „mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amelyet nem söpört el a Tisza Párt” – fogalmazott.

Ezt követően ironikus mondatokkal

gratulált a Facebooknak és a mögötte álló Szilícium-völgynek, mert megszerezte az első magyar miniszterelnököt Magyar Péter személyében.

„Ismerjük ezeket az erőket, van már tapasztalatunk, ezért arra számítunk, hogy a demokrácia állapota rohamosan romlani fog Magyarországon” – tette hozzá, jelezve, hogy a Tisza Párt már most kitiltott médiumokat az eredményvárójáról. „A Gyurcsány-Bajnai-kormány pontosan ilyen volt. A legkeményebb ellenfelei leszünk a demokrácia leépítésének, minket nem lehet megtörni” – nyomatékosította.

Toroczkai László arra készül, hogy a következő években választási győzelemre esélyes pártot épít.