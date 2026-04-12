2026. április 12. vasárnap Gyula
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti (EP-) listájának első helyén álló pártelnök, frakcióvezető beszél a párt EP-listájának első öt képviselőjelöltjét bemutató sajtótájékoztatón a fővárosban, a párt Ferenc körúti irodájában 2024. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

Infostart

Az eddigi parlamenti pártok közül a Mi Hazánk az egyetlen, amely megőrizte támogatottságát, a többi párt megsemmisült, összeomlott, „mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amelyet nem söpört el a Tisza Párt” – fogalmazott a Mi Hazánk elnöke a választás éjszakáján. Szerinte a demokrácia állapota mostantól romlani fog.

Toroczkai László Mi Hazánk-elnök a választás éjszakáján kiemelte a magas részvételi arányt az országgyűlési választásokon, majd megköszönte a párt híveinek, hogy nem hagyták magukat becsapni, elherdálni a szavazatukat, a túlerővel és az elhallgatással szemben sem.

Becsületesnek és tisztességesnek nevezte pártja kampányát, amelynek résztvevői felé szintén köszönetét fejezte ki.

Értékelve a választások eredményét, elmondta: hosszú ideje azt mondta, hárompárti Országgyűlés alakul, és ez így is lesz, és az eddigi parlamenti pártok közül az egyetlen, amely megőrizte támogatottságát, a többi párt megsemmisült, összeomlott, „mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amelyet nem söpört el a Tisza Párt” – fogalmazott.

Ezt követően ironikus mondatokkal

gratulált a Facebooknak és a mögötte álló Szilícium-völgynek, mert megszerezte az első magyar miniszterelnököt Magyar Péter személyében.

„Ismerjük ezeket az erőket, van már tapasztalatunk, ezért arra számítunk, hogy a demokrácia állapota rohamosan romlani fog Magyarországon” – tette hozzá, jelezve, hogy a Tisza Párt már most kitiltott médiumokat az eredményvárójáról. „A Gyurcsány-Bajnai-kormány pontosan ilyen volt. A legkeményebb ellenfelei leszünk a demokrácia leépítésének, minket nem lehet megtörni” – nyomatékosította.

Toroczkai László arra készül, hogy a következő években választási győzelemre esélyes pártot épít.

87 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen áll a Tisza Párt

87 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen áll a Tisza Párt
Rohamléptekben halad a szavazatok feldolgozottsága, és jelen állás szerint alkotmányozó többségbe kerülhet a Tisza Párt. A kétharmadhoz a 199-ből 133 képviselő kell, és jelen állás szerint 138 lehet a Tiszának. Listán 53,6:37,8 az arány a Tisza javára, és a parlamentbe juthat a Mi Hazánk is, amely jelenleg 5,95 százalékon áll.
 

Elemzők: „most kezdődik a tánc”, Orbán Viktor és a Fidesz nagyon aktív ellenzék lesz

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott

Novák Előd: a Mi Hazánk a cenzúra és az elhallgatás ellenére is becsülettel helytállt

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: kétharmados Tisza-győzelem születik, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

Választás 2026: kétharmados Tisza-győzelem születik, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek. Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition heads for election landslide

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition heads for election landslide

The long-serving prime minister concedes defeat to Péter Magyar, who has promised closer EU ties and an anti-corruption drive.

×
2026. április 12. 22:26
87 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen áll a Tisza Párt
2026. április 12. 22:22
A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott
×
×