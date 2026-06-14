Elhunyt Nagy Antal, egész Erdély gyászolja

A tanintézmény közleménye szerint az elhunyt oktató közel négy évtizeden át szolgálta az iskolát. Kollégái és egykori tanítványai rendkívüli tudása, széles körű műveltsége és a tanítás iránti elkötelezettsége miatt tisztelték, aki a tantárgyak oktatása mellett a megismerés örömét is igyekezett átadni a diákoknak – számolt be a szekelyhon.ro.

Nagy Antal élete végéig szorosan kötődött az iskolához, és mindvégig figyelemmel kísérte az intézmény sorsát.

A pedagógus egy korábbi interjúban elárulta, hogy fiatalon csillagásznak és gépészmérnöknek is készült, a sors azonban végül ahhoz a gimnáziumhoz kötötte, ahol édesapja, a néhai Nagy Rezső korábban megteremtette a modern helyi testnevelés-oktatást.