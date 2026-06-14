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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Nagy Antal, egész Erdély gyászolja

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Életének 86. évében elhunyt Nagy Antal csíkszeredai pedagógus, a helyi Márton Áron Főgimnázium egykori meghatározó matematika- és fizikatanára – tájékoztatott a Székelyhon.

A tanintézmény közleménye szerint az elhunyt oktató közel négy évtizeden át szolgálta az iskolát. Kollégái és egykori tanítványai rendkívüli tudása, széles körű műveltsége és a tanítás iránti elkötelezettsége miatt tisztelték, aki a tantárgyak oktatása mellett a megismerés örömét is igyekezett átadni a diákoknak – számolt be a szekelyhon.ro.

Nagy Antal élete végéig szorosan kötődött az iskolához, és mindvégig figyelemmel kísérte az intézmény sorsát.

A pedagógus egy korábbi interjúban elárulta, hogy fiatalon csillagásznak és gépészmérnöknek is készült, a sors azonban végül ahhoz a gimnáziumhoz kötötte, ahol édesapja, a néhai Nagy Rezső korábban megteremtette a modern helyi testnevelés-oktatást.

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