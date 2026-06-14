Az egészen fiatalok között is megjelent a szifilisz, és egyre több fertőzött csecsemő születik Magyarországon

A szifilisz egy nemi érintkezéssel terjedő fertőzés, amelyik a nemi érintkezés bármelyik formájával átadható – mondta a főorvos, tisztázva: ha valaki nem használ óvszert bizonyos szituációkban, például egy orális kapcsolatnál, akkor ezt a betegséget át lehet adni. Akkor történik fertőzés, ha a kórokozó testből testbe kerül.

„A fertőzés nem minden esetben nyilvánul meg klinikailag, sok minden befolyásolja a fertőzöttnél, hogy mikor mit észlelünk, illetőleg remekül el lehet nézni egy-egy klinikai tünetet. Vannak bizonyos szakmai aranyszabályok. Ha sebet észlelek egy páciensnél, akkor mindig gondolni kell a vérbaj lehetőségére. Ha váratlanul megjelenő, nem viszkető kiütéseket észlel magán valaki, aminek millió egy oka lehet, de szakmai alapszabály, hogy el kell végezni, vagy legalábbis meg kell ajánlani, és rá kell beszélni a pácienst, hogy kéne egy szifiliszszűrő vizsgálat, ugyanis a kiütéses időszakban, ha szifiliszről van szó, és az idézi elő a tüneteket, akkor minden tesztje erősen pozitív" – fogalmazott Várkonyi Viktória.

Mint mondta: klasszikus lefolyását tekintve a fertőzéstől számított körülbelül három hét múlva keletkezik egy fájdalmatlan tömöttség a behatolási kapuban, aminek a felszíne nagyon gyorsan kisebesedik, ez nem fáj, kísérheti a környéki nyirokcsomó megnagyobbodása, általában kíséri is.

A férfiaknál nagyon gyakran, ha nem fordul orvoshoz, a fitymának harangnyelvre emlékeztető vizenyős duzzanata alakul ki. Maga a seb, tehát a behatolási kapuban keletkezik, ez lehet ajakzugban, nyelven, torokképleten, tehát mindenütt, ahol intim élet kapcsán erre a másik fél, vagy mindkét fél lehetőséget adott egymásnak. Ez magától eltűnik. Tehát nem fáj, nem viszket, nem ég, lesz egy fekély, ami egy darabig egy fájdalmatlan seb, ami magától egy darabig növekszik, aztán elkezd visszahúzódni. Közben erősen pozitívvá válnak a szifilisz szerológiai reakciói, ha elvégzik a szűrést, majd amikor eltűnt ez a seb, akkor egy jó pár hetes lappangási idő után, amikor az illető fertőz, csak nincs klinikai tünete, körülbelül a fertőzéstől számított kilencedik hét körül megjelennek hirtelen testszerte a nem viszkető kiütések. Ez is eltűnik magától. Aztán mindig vissza-visszatér, inkább csak lokalizáltan, és még mindig nincs tünete, olyan tünete, ami miatt valaki azonnal orvoshoz forduljon. A jobbik esetben elmennek orvoshoz, és hogyha gondol rá az orvos, akkor kiderül, és máris el lehet kezdeni a kezelést – sorolta a főorvos.

„Ha nem derül ki a fertőzés jelenléte, akkor még ma is előfordulhat, ha ritkán is, a már nem gyógyítható késői központi idegrendszeri szövődménye.

Amikor elhülyülnek az emberek, és akkor adhatom én már a penicillint tonnaszám, az a beteg már nem fog meggyógyulni”

– fogalmazott Várkonyi Viktória.

Vagyis a felismerés a fontos, gondolni kell rá, és ez különösen fontos a várandósoknál – hangsúlyozta. Utoljára korai fertőző szifilisszel született újszülöttet 1978-ban írtak le. Megjelent az 1990-es évek eleje közepe táján Kelet-Magyarországon, majd lassan beborította az egész országot, tehát minden megyében megjelent, és ami kiugró, hogy az elmúlt években extrém magas lett a szifiliszes újszülöttek száma.

„2024-ben már volt 41 ilyen eset, a szám 2025-re megduplázódott. Ez azért veszélyes, mert hogyha nem derül ki a várandósság alatt, akkor akár halva szülés is lehet a vége. A betegség penicillinnel gyógyítható, a túlérzékeny pácienseket természetesen tudjuk más antibiotikummal kezelni” – részletezte a szakember.

A főorvos szerint a szexuálisan aktív korosztály az érintett – elsősorban 19 és körülbelül 50 év között, de a fertőződés előfordulhat akár 60 éves korban is, illetve sajnálatos módon már a 15-19 éves korcsoportban is megjelent a szifilisz.

„Mindenki élje természetesen az intim életét, de nem nagy baj, hogyha egy kicsit előtte a partnerét megismeri.

Hogyha valakinek valamilyen olyan tünete van, ami gyanús, akkor ne kezdje el kenegetni, ne kezdjen el az asztalfiókjából mindenféle gyógyszert kiszedni és bevenni” – figyelmeztetett Várkonyi Viktória nyomatékosítva, hogy minél előbb szakorvost, nemi gyógyászt kell ilyenkor felkeresni.