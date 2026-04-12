Az amerikai kontinensen 90 százalékos volt a részvétel az országgyűlési választáson

Az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt magyar idő szerint szombaton szavazhattak a külképviseleteken a magyarországi lakhellyel rendelkező, de a választás napján külföldön tartózkodó, a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok.

Az amerikai földrész 22 külképviseletén 5586 választópolgárt vártak az urnákhoz, az NVI adatai szerint 5053-an meg is jelentek, vagyis 90 százalékos volt a részvétel. Volt egy külképviselet - Quito -, ahol valamennyi, a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgár elment szavazni, ők 21-en voltak.

Tíz külképviseleten 90 százalék feletti volt a részvétel: Santiago de Chilében (97,87 százalék), Bogotában (97,14 százalék), Montrealban (96,99 százalék), Buenos Airesben (94,20 százalék), Panamavárosban (93,62 százalék), San Franciscóban (93,51 százalék), Torontóban (93,35 százalék), Washingtonban (92,5 százalék), New Yorkban (91,9 százalék) és Ottawában (91,43 százalék).

A legtöbb választópolgárt New Yorkban várták, 1432-t, itt 1316-an meg is jelentek. A többi külképviseleten 80 és 90 százalék közötti volt a részvétel.

A legalacsonyabb a részvétel az amerikai kontinensen Mexikóvárosban volt, a névjegyzékbe vettek 81,82 százaléka ment el szavazni.

