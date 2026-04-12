2026. április 12. vasárnap
Szavaznak az országgyûlési választáson Magyarország bécsi nagykövetségén 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Filep István

Az amerikai kontinensen 90 százalékos volt a részvétel az országgyűlési választáson

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai kontinensen 90 százalékos volt a részvétel az országgyűlési képviselők választásán – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnapi adataiból.

Az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt magyar idő szerint szombaton szavazhattak a külképviseleteken a magyarországi lakhellyel rendelkező, de a választás napján külföldön tartózkodó, a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok.

Az amerikai földrész 22 külképviseletén 5586 választópolgárt vártak az urnákhoz, az NVI adatai szerint 5053-an meg is jelentek, vagyis 90 százalékos volt a részvétel. Volt egy külképviselet - Quito -, ahol valamennyi, a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgár elment szavazni, ők 21-en voltak.

Tíz külképviseleten 90 százalék feletti volt a részvétel: Santiago de Chilében (97,87 százalék), Bogotában (97,14 százalék), Montrealban (96,99 százalék), Buenos Airesben (94,20 százalék), Panamavárosban (93,62 százalék), San Franciscóban (93,51 százalék), Torontóban (93,35 százalék), Washingtonban (92,5 százalék), New Yorkban (91,9 százalék) és Ottawában (91,43 százalék).

A legtöbb választópolgárt New Yorkban várták, 1432-t, itt 1316-an meg is jelentek. A többi külképviseleten 80 és 90 százalék közötti volt a részvétel.

A legalacsonyabb a részvétel az amerikai kontinensen Mexikóvárosban volt, a névjegyzékbe vettek 81,82 százaléka ment el szavazni.

(A nyitókép illusztráció.)

87 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen áll a Tisza Párt

87 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen áll a Tisza Párt
Rohamléptekben halad a szavazatok feldolgozottsága, és jelen állás szerint alkotmányozó többségbe kerülhet a Tisza Párt. A kétharmadhoz a 199-ből 133 képviselő kell, és jelen állás szerint 138 lehet a Tiszának. Listán 53,6:37,8 az arány a Tisza javára, és a parlamentbe juthat a Mi Hazánk is, amely jelenleg 5,95 százalékon áll.
 

Választás 2026: kétharmados Tisza-győzelem születik, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

Választás 2026: kétharmados Tisza-győzelem születik, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek. Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition heads for election landslide

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition heads for election landslide

The long-serving prime minister concedes defeat to Péter Magyar, who has promised closer EU ties and an anti-corruption drive.

2026. április 12. 22:54
Nagytakarítás a lakosságnál is: 234 ezer gigabájt adatot kellett törölni
2026. április 12. 22:50
Kína bejelentett 10 pontot, amelynek Tajvanon is örülhetnek
