Marhát mentettek a Tiszából a szolnoki rendőrök – elképesztő fotók

A rendőrségre június 13-án, késő délután érkezett bejelentés, miszerint Rákóczifalva térségében egy jószág a Tiszába szaladt, majd a mély sárban elakadt, és önerejéből nem tudott kiszabadulni.

A helyszínre érkező vízirendőrök kisgéphajóval közelítették meg a bajba jutott állatot.

Szokatlan mentés a Tiszán.

A mentés során a rendőrök a tulajdonossal együttműködve, az állat biztonságára ügyelve

egy kötelet rögzítettek a szarvasmarha szarvához,

majd a szolgálati hajó segítségével sikerült kihúzniuk a testet az iszap fogságából.

A kiszabadított állatot ezt követően a Tisza bal partjára vontatták, ahonnan a gazdája épségben és sérülésmentesen vezette ki a szárazföldre.