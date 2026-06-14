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Szokatlan mentés a Tiszán.
Nyitókép: rendőrség

Marhát mentettek a Tiszából a szolnoki rendőrök – elképesztő fotók

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ülönleges mentési akciót hajtottak végre a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai, miután egy elszökött szarvasmarha elakadt a folyó iszapos partján – tájékoztatott a hatóság.

A rendőrségre június 13-án, késő délután érkezett bejelentés, miszerint Rákóczifalva térségében egy jószág a Tiszába szaladt, majd a mély sárban elakadt, és önerejéből nem tudott kiszabadulni.

A helyszínre érkező vízirendőrök kisgéphajóval közelítették meg a bajba jutott állatot.

Szokatlan mentés a Tiszán.
Szokatlan mentés a Tiszán.

A mentés során a rendőrök a tulajdonossal együttműködve, az állat biztonságára ügyelve

egy kötelet rögzítettek a szarvasmarha szarvához,

majd a szolgálati hajó segítségével sikerült kihúzniuk a testet az iszap fogságából.

A kiszabadított állatot ezt követően a Tisza bal partjára vontatták, ahonnan a gazdája épségben és sérülésmentesen vezette ki a szárazföldre.

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Kezdőlap    Belföld    Marhát mentettek a Tiszából a szolnoki rendőrök – elképesztő fotók

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