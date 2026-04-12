Volodimir Zelenszkij is üzent – sorban érkeznek a gratulációk a Tisza Párthoz

Vasárnap este megindultak külföldről a gratulációk a Tisza Párthoz. Volt, aki a közösségi oldalán üzent, és volt, aki telefonon hívta Magyar Pétert.

Alkotmányozó többségbe kerülhet a Tisza Párt. A kétharmadhoz a 199-ből 133 képviselő szükséges, a 96 százalékos feldolgozottságnál azt látni, 138 mandátumot kaphat a Tisza a parlamentben. Listán 53,69 / 37,72 az arány a Tisza javára, és a parlamentbe juthat a Mi Hazánk is, amely ennél a feldolgozottságnál 5,90 százalékon áll.

A korábbi gratulációk – Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Mark Rutte NATO-főtitkár – mellé sorra érkeznek az újabbak.

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett

Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett – jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en közzétett magyar nyelvű bejegyzésében, reagálva a magyar parlamenti választások eredményére.

Gratulálunk Magyar Péternek és a Tisza Pártnak az elsöprő győzelmükhöz. Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül – írta.

„Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett minden európai országgal, és készen állunk a Magyarországgal való együttműködésünk előmozdítására. Európának és minden európai nemzetnek meg kell erősödnie; európaiak milliói vágynak együttműködésre és stabilitásra” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Készen állunk a találkozókra és a közös konstruktív munkára mindkét nemzet javára, valamint Európa békéje, biztonsága és stabilitása érdekében – fűzte hozzá.

Finn miniszterelnök: Magyarország „építő szereplőként” térhet vissza

A választási eredmény lehetővé teszi Magyarországnak, hogy „építő szereplőként visszatérjen érték- és biztonsági közösségünkbe” – írta Petteri Orpo finn miniszterelnök késő esti X-bejegyzésében.

A demokratikus választáson a magyar nép kinyilvánította határozott akaratát arra, hogy aktív tagja legyen az Európai Uniónak és a NATO-nak – húzta alá. Reményét fejezte ki, hogy a Tisza Pártot vezető Magyar Péter „mindent tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy visszaállítsa a bizalmat”.

Giorgia Meloni is üzent Magyar Péternek

Gratulálok Magyar Péternek az egyértelmű választási győzelemért, az olasz kormány jó munkát kíván neki – írta közösségi oldalán Giorgia Meloni kormányfő vasárnap este. A bejegyzésben Giorgia Meloni köszönetet mondott barátjának, Orbán Viktornak az évek óta tartó szoros együttműködésért.

„Tudom, hogy ellenzékben továbbra is a nemzetét fogja szolgálni” – írta Giorgia Meloni Orbán Viktorra utalva. A jobboldali kormányfő hangoztatta, hogy Olaszországot és Magyarországot mély barátság köti egymáshoz.

„Biztos vagyok, hogy továbbra is együttműködünk építő szellemben, népeink érdekében, és közös kihívásokkal európai és nemzetközi szinten” – írta Giorgia Meloni.

Horvátország javuló energetikai együttműködésben bízik

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök telefonon gratulált Magyar Péternek és a Tisza pártnak a magyarországi választásokon aratott „meggyőző győzelemhez”, és gyors, sikeres kormányalakítást kívánt neki. Plenkovic az erről beszámoló X-bejegyzésében azt írta: a magyar választók egyértelmű felhatalmazást adtak Magyar Péternek, ezért sok sikert kívánt neki a kormány megalakításához és a munkájához.

Hozzátette: várakozással tekint a horvát-magyar együttműködés további erősítése elé kétoldalú és európai szinten egyaránt. Hangsúlyozta, cél a politikai párbeszéd erősítése, a gazdasági és energetikai együttműködés elmélyítése, valamint a nyitott kérdések rendezése a jószomszédi viszony és a partnerség szellemében.

Bukarest: mérföldkő ez a győzelem

Közösségi oldalán gratulált vasárnap este Nicusor Dan román államfő a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott, „mérföldkőnek számító” győzelemhez, úgy értékelve, hogy a „magyar nép tiszta és erőteljes hangon szólalt meg”.

„Románia és Magyarország szomszédok, partnerek, valamint az EU és a NATO tagjai. Várom, hogy új fejezetet építhessek a román-magyar kapcsolatokban, a kölcsönös tisztelet, a nyílt párbeszéd és az európai és euroatlanti értékek iránti közös elkötelezettségünk alapján” – írta az X-en a román elnök. Nicusor Dan szerint nagyszerű lehetőségek vannak a román-magyar együttműködésre a regionális biztonság, a gazdasági együttműködés és népeink jóléte érdekében. A román elnök angol nyelvű bejegyzése végén magyarul üzente Magyar Péternek és a Tiszának: „gratulálok”!

Pedro Sánchez: az európai értékek győztek

Ma Európa és az európai értékek győztek – írta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X közösségi oldalon vasárnap este.

„Gratulálok minden magyar állampolgárnak ezekhez a történelmi választásokhoz” – fogalmazott, már a részeredmények ismeretében reagálva a Tisza Párt választási győzelmére.

Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét megjelölve bejegyzésében hozzátette: „alig várom, hogy együtt dolgozhassunk, egy jobb jövőért minden európai számára”.

Észtország: történelmi döntés

„A magyarok történelmi döntést hoztak egy szabad és erős Magyarországért egy egyesült Európában, elutasítva az olyan erőket, amelyek nem vették figyelembe az érdekeiket. Gratuláció Magyar Péternek választási győzelméhez! Örömmel várom, hogy együtt dolgozhassunk azon, ami összeköti Észtországot, Magyarországot és Európát” – fogalmazott Kristen Michal észt miniszterelnök, az X-en gratulálva a Tisza Párt győzelméhez.

Norvégia: nagy jelentősége van az eredménynek

„Gratulálok Magyar Péternek és a Tiszának győzelmükhöz a magyar parlamenti választásokon - ez az eredmény nagy jelentőséggel bír egész Európa számára. Várakozásaim szerint szoros és építő jellegű együttműködés alakul ki köztünk a béke és a stabilitás, a demokrácia és a jogállamiság megvalósítása érdekében a kontinensünkön” – írta a norvég kormányfő, Jonas Gahr Störe az X-en.