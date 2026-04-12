Egy szavazó az országgyûlési választáson a budapesti Áldás utcai Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Választás: a végleges eredményre még hosszú heteket várhatunk

Infostart / MTI

Május elejéig is elhúzódhat az országgyűlési választás végleges eredményének megállapítása, ha minden jogorvoslati lehetőséget kihasználnak a jelöltek és jelölőszervezetek.

A választási jogszabályok értelmében vasárnap este az egyes szavazókörökben addig kell a szavazatokat számlálni, amíg kétszer egymás után ugyanazt az eredményt nem kapják. Ezeket az adatokat lehet felvezetni a hivatalos jegyzőkönyvekbe, amelyeket a szavazatszámláló bizottságok valamennyi tagjának alá kell írnia.

Van azonban 106 olyan szavazókör, ahol a szavazás után az urnákat lezárták, ezekben a szavazókörökben csak azt követően számlálják meg a voksokat, hogy megérkeznek a szavazókörbe a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai is.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok (oevb) ezt követően, legkésőbb április 18-án, szombaton állapítják meg az egyéni választókerületi választás eredményét. Amennyiben az első két helyen végzett jelölt között száz, vagy annál kevesebb szavazat a különbség, a második helyen végzett jelölt kérheti a szavazatok újraszámlálását, ebben az esetben az újraszámlálás után, legkésőbb április 20-án, hétfőn állapítja meg az oevb a választókerületi eredményt.

Miután az oevb megállapította a parlamenti választás egyéni választókerületi eredményét, három napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ez a hétfőn meghozott eredménymegállapító határozatok esetében csütörtök 16 óra.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, csak a választási bizottság eredménymegállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt lehet jogorvoslattal megtámadni.

Fellebbezni lehet az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményét megállapító döntés törvénysértő voltára, illetve a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva.

Például törvénysértés lehet, ha valamelyik szavazatszámláló bizottság rosszul számlálta össze az egyes jelöltekre leadott szavazatokat vagy érvényesnek fogadott el érvénytelen voksot.

Szintén lehet fellebbezni, ha az oevb rosszul adja össze a beérkezett szavazóköri jegyzőkönyvekben szereplő számokat vagy elírja az egyik számot.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a fellebbezés jogi alapját, azaz a jogszabálysértés megjelölését (vagy azt, hogy a fellebbező szerint a bizottság rosszul mérlegelte a körülményeket), a fellebbezést benyújtó nevét, lakcímét, postai értesítési címét (ha eltér a lakcímétől), személyi azonosítóját, azaz személyi számát (külföldön élő választópolgár esetében a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, jelölő- vagy más szervezetek esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számot).

A fellebbezés elbírálására három napja van a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB), a határidő április 26-a. Ha a fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálásával lehetséges, erre hat nap áll rendelkezésére, azaz a határidő április 29-e. A szavazatok újraszámlálását azonban csak amiatt nem rendelik el, mert kicsi a szavazatkülönbség. Újraszámlálás csak akkor történhet, ha a szavazatszámláló bizottság nem a jogszabályoknak megfelelően járt el.

Az NVB határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására három nap áll rendelkezésre, és a Kúriának ugyancsak három napja van a kérelem elbírálására.

Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Vannak körzetek, ahol még sorban állnak, de alapvetően országszerte befejeződött a választás, bezártak a szavazókörzetek nagy többsége. Soha nem látott részvételi rekordot hoztak az országgyűlési választások. Az utolsó, 18.30-as adatok szerint a jogosultak már 77,8 százaléka szavazott, ami több, mint bármelyik eddigi választáson ebben az időpontban. Megkezdődött a szavazatok számlálása.
 

Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

