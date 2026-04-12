87 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen áll a Tisza Párt

Hárompárti parlament lehet a következőkben, legalábbis az adatok 88,91 százalékos feldolgozottsága lapján.

A listás szavazatok feldolgozottsága 79,19 százalékon áll, az állás:

Tisza 53,60 százalék (2 364 928 szavazat)

Fidesz 37,78 százalék ( 1 667 006 szavazat)

Mi Hazánk 5,95 százalék (262 441 szavazat)

DK 1,19 százalék (52 309 szavazat)

Kutyapárt 0,82 százalék (36 093 szavazat)

Úgy tűnik, nemzetiségi lista nem juttat be képviselőt a parlamentbe.

Az egyéni választókerületekben 90,64 százalékos feldolgozottságnál

a 106 egyéni körzetből 94-ben áll nyerésre a Tisza jelöltje, és csupán 12-ben a Fidesz jelöltje.

A háromnegyed tízes adatban még csak 11 egyéni választókerülete volt a Fidesz-KDNP-nek, most 12 van, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 06. számú egyéni választókerülete billent át a mostani kormánypártoknak.

Íme a térkép az egyéni körzetekkel, kék a Tisza, narancs a Fidesz:

Egyéni kerületek állása 90 százalékos feldolgozottságnál

Budapest összes egyéni körzetében a Tisza áll nyerésre.