2026. április 12. vasárnap
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a párt eredményváró rendezvényén a Novotel Budapest Danube szállodában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

87 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen áll a Tisza Párt

Infostart

Rohamléptekben halad a szavazatok feldolgozottsága, és jelen állás szerint alkotmányozó többségbe kerülhet a Tisza Párt. A kétharmadhoz a 199-ből 133 képviselő kell, és jelen állás szerint 138 lehet a Tiszának. Listán 53,6:37,8 az arány a Tisza javára, és a parlamentbe juthat a Mi Hazánk is, amely jelenleg 5,95 százalékon áll.

Hárompárti parlament lehet a következőkben, legalábbis az adatok 88,91 százalékos feldolgozottsága lapján.

A listás szavazatok feldolgozottsága 79,19 százalékon áll, az állás:

  • Tisza 53,60 százalék (2 364 928 szavazat)
  • Fidesz 37,78 százalék ( 1 667 006 szavazat)
  • Mi Hazánk 5,95 százalék (262 441 szavazat)
  • DK 1,19 százalék (52 309 szavazat)
  • Kutyapárt 0,82 százalék (36 093 szavazat)

Úgy tűnik, nemzetiségi lista nem juttat be képviselőt a parlamentbe.

Az egyéni választókerületekben 90,64 százalékos feldolgozottságnál

a 106 egyéni körzetből 94-ben áll nyerésre a Tisza jelöltje, és csupán 12-ben a Fidesz jelöltje.

A háromnegyed tízes adatban még csak 11 egyéni választókerülete volt a Fidesz-KDNP-nek, most 12 van, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 06. számú egyéni választókerülete billent át a mostani kormánypártoknak.

Íme a térkép az egyéni körzetekkel, kék a Tisza, narancs a Fidesz:

Egyéni kerületek állása 88 százalékos feldolgozottságnál
Egyéni kerületek állása 90 százalékos feldolgozottságnál

Budapest összes egyéni körzetében a Tisza áll nyerésre.

Rohamléptekben halad a szavazatok feldolgozottsága, és jelen állás szerint alkotmányozó többségbe kerülhet a Tisza Párt. A kétharmadhoz a 199-ből 133 képviselő kell, és jelen állás szerint 138 lehet a Tiszának. Listán 53,6:37,8 az arány a Tisza javára, és a parlamentbe juthat a Mi Hazánk is, amely jelenleg 5,95 százalékon áll.
 

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek. Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

The long-serving prime minister concedes defeat to Péter Magyar, who has promised closer EU ties and an anti-corruption drive.

2026. április 12. 22:40
Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt
2026. április 12. 22:22
A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott
